El distanciamiento entre Olga Moreno y Rocío Flores es uno de los temas estrella de la crónica social. Tras muchos años mostrándose inseparables, la influencer no quiere saber nada de la ganadora de Supervivientes, que ha rehecho su vida con su representante, Agustín Etienne. El presentador Joaquín Prat ha opinado este martes sobre la crisis que ambas atraviesan.

El periodista ha valorado que la forma de ser de la hija de Antonio David Flores no es sencilla. O, al menos, eso deja ver públicamente. "Olga se muestra conciliadora, amable y comprensiva, pero lo que no puede evitar es que pensemos que Rocío Flores tiene un carácter difícil", ha avanzado.

"Una mujer adulta con su vida hecha y sus proyectos, ¿le molesta que Olga rehaga su vida con una persona tan cerca a ella?", ha criticado Prat, que ha recordado la actitud que Etienne, representante de las enfrentadas, ha tenido con Moreno en todo este tiempo.

El presentador ha comentado que "la otra parte de la pareja es Olga, quien ella (Rocío Flores) define como su segunda madre". "No puedo evitar pensar que esto le complica la vida a Rocío", ha sentenciado.

Según pudo saber 20minutos, la influencer lloró desconsoladamente al descubrir la relación de Moreno y Etienne. Al parecer, le había preguntado una y mil veces a Moreno por su vida sentimental, sin obtener respuesta. Finalmente, supo la verdad a través de la prensa.

Moreno habló de su enemistad en El programa de Ana Rosa: "No lo entiendo porque Agustín se ha portado siempre superbién y Rocío le quiere mucho. (...) Me imagino que a ella le cuesta más trabajo digerirlo después de lo que ha pasado con el padre. La gente que me quiere y me ven felices, ellos son felices, así que tienen que estar felices de verme así ahora mismo. Yo no hago daño a nadie, llevo un año y medio separada".