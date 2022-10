Sánchez ahuyenta los temores de recesión y Feijóo le exige retirar los Presupuestos en un debate bronco que no aleja el pacto del CGPJ

Casi un mes y medio después de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebraran un primer debate en el Senado, la Cámara Alta ha vuelto a acoger este martes un careo entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. A diferencia de entonces, esta vez ambos han optado por intercambiar sus papeles, siendo el líder popular el primero en disparar, desplegando más dureza en sus intervenciones frente a un Sánchez que ha optado por defenderse y entrar tarde al cuerpo a cuerpo para preservar la posibilidad de un pacto entre ambos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales llevan cuatro años con el mandato caducado. El presidente se ha dedicado a alejar los temores de recesión asegurando que España seguirá creciendo económicamente, frente a Feijóo, que le ha rebatido con datos que dibujan un mal panorama económico y le ha exigido retirar los Presupuestos "ficticios" del 2023.

El careo lo ha abierto el presidente con una intervención que se ha extendido durante más de 50 minutos y en la que ha querido hacer un resumen general de la situación económica, movido entre la prudencia y el optimismo. En esta línea, ha reconocido que los próximos meses "no van a ser fáciles" como consecuencia de la crisis energética. Más aún si la guerra continúa y Vladímir Putin, presidente de Rusia, sigue tomando medidas contra Europa. "El alto coste de la vida no va a desaparecer, puede que se produzcan retrocesos en invierno", ha remarcado Sánchez, que, eso sí, ha destacado que España es el país europeo donde más se ha reducido la tasa de inflación: un 1,7 menos entre agosto y septiembre, pese a que sigue siendo del 8,9%.

Precisamente, ante datos como estos, el presidente del PP ha acusado a Pedro Sánchez de "presumir" de crecimiento de la economía, cuando España "es el último país de la Unión Europea en recuperar la economía que tenía en 2019", así como, de sacar pecho de contener la inflación "después de liderarla durante meses". También le afea que presuma de crear empleo "siendo el líder del desempleo en la UE" o de incrementar la producción de energía fotovoltaica y eólica cuando "todos esos expedientes se los encontró en ejecución cuando llegó al Gobierno".

Con todo ello, y aún sabiendo "que hay muchos españoles precarios y que no todos los trimestres serán buenos", Pedro Sánchez ha destacado que "todos los organismos internacionales" proyectan que España "seguirá creando empleo y creciendo a un ritmo superior al de nuestro entorno". Las palabras del jefe del Ejecutivo llegan el día en el que la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) ha dibujado la previsión más pesimista hasta la fecha para la economía española en 2023, con un 0,7% de crecimiento, una rectificación de 1,3 puntos de lo previsto hace tres meses y lejos del 2,1% contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Feijóo saca rédito de esto último: "Que el Gobierno haya fallado siempre en sus predicciones económicas, que construya sus últimos Presupuestos sobre proyecciones desmontadas por falsas en pocas horas, ¿será insolvencia o mala fe?", le ha afeado en alusión a las mismas palabras que aplicó el presidente contra él en el primer careo y por las que Feijóo dijo sentirse "objeto del mayor ataque furibundo". El líder popular se ha apoyado en estas últimas previsiones para exigir al presidente que retire las Cuentas que, para el PP, supondrán "hipotecas generales del estado para 2023". En este sentido, ha instado al socialista a rehacerlos y negociarlos. En todo caso, Feijóo augura que serán los "últimos Presupuesto" de Sánchez "como presidente de España".

Con todo, el jefe del Ejecutivo ha querido transmitir la idea de que las medidas que está llevando a cabo su Gobierno funcionan y que movilizará todos los fondos que sean necesarios para capear la tormenta económica que está provocando la guerra en Ucrania. Para lo primero, ha puesto como ejemplo que se ha recortado el posible crecimiento de la inflación un 3,5% y que los españoles han ahorrado ya 2.900 millones de euros gracias al tope al precio del gas. Este ha sido uno de los primeros choques entre ambos, ya que el presidente ha pedido a Feijóo que retirara las críticas que han vertido en los últimos meses desde las filas populares tachando la medida de "timo ibérico".

El jefe del Ejecutivo también ha querido reconocer el trabajo de su equipo personalizándolo en las tres vicepresidentas: Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera. En esto, Feijóo ha afeado que sea el Gobierno con más ministros de la historia, que cuesta a los españoles "el doble" que el Gobierno anterior, el del popular Mariano Rajoy. Por esta razón, Feijóo ha avanzado que si llega a la Moncloa, reducirá "un 30% el Gobierno y un 50% los altos cargos".

El tono no aleja el pacto del CGPJ, que está a un solo paso

El elefante en la habitación que se ha tratado de evitar durante toda la tarde es el posible pacto entre PP y PSOE para renovar el CGPJ. En cierto momento, Sánchez lo ha mentado para pedir que se quedara fuera del debate de este martes. Tras el careo, fuentes cercanas al presidente han asegurado que el tono de Feijóo, al que acusan de "no traer propuestas sino solo chascarrillos y lugares comunes", "le delata a él", pero "no aleja el acuerdo".

Por el contrario, en Génova defienden que el tono de Feijóo ha sido "contundente", no bronco, aunque reconocen que el presidente ha optado esta vez por renunciar al enfrentamiento "hostil" que aplicó en el primer careo. En el PP ligan esto a un cambio de estrategia, dado que al presidente no le fue bien con en el último debate, sostienen fuentes autorizadas. Pero lo cierto es que el telón de fondo es la negociación del Consejo, que tal y como avanzan fuentes de Génova, solo queda por cerrar un requisito para desbloquearla: "O sale ya o no sale".

Lo que quedaría después de cerrar el documento con los requisitos que aceptan ambas partes para elegir a los futuros vocales del CGPJ serían ya los nombres propios que compondrán ese nuevo Consejo que está llamado a sustituir al actual, en interinidad desde hace casi cuatro años y con sus funciones muy limitadas.