El Gobierno promete que la extensión de la ayuda de 100 euros por hijo a partir de enero llegará a 250.000 familias más

250.000 madres. Esa es la población que, según el Gobierno, se beneficiará de la extensión de la ayuda de 100 euros por hijo de entre 0 y 3 años destinada a las progenitoras que no tengan trabajo remunerado, según prometió este martes el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Esta ampliación de la ayuda entrará en vigor el próximo enero, tal y como confirmó hace unos días el Ministerio de Hacienda, y para ponerla en marcha el Gobierno ha incrementado un 21% la partida presupuestaria destinada a sufragar las prestaciones por hijo a cargo.

La cantidad de 250.000 nuevas beneficiaras que planteó este martes Álvarez durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 es la cifra más concreta que ha ofrecido el Ejecutivo a la hora de cuantificar el número de mujeres que podrán disfrutar de la ayuda. Este cuarto de millón de personas se unirán a todas las madres con contrato laboral que tienen hijos de 0 a 3 años, que ya gozan desde hace años del derecho a beneficiarse de una deducción fiscal de 100 euros mensuales -o 1.200 euros al año-, una ayuda para la que el Gobierno ha gastado 909 millones de euros este año.

Tal y como explicó el secretario de Estado, la extensión de la deducción por natalidad llegará en su totalidad a partir de enero a aquellas madres "que se encuentren trabajando a tiempo parcial, las que tengan contratos fijos discontinuos o las que, en el momento del nacimiento, estén cobrando una prestación o subsidio por desempleo", así como a aquellas "que, con posterioridad al nacimiento, pasen a cotizar al menos 30 días" a la Seguridad Social. Extender la ayuda a ese colectivo de 250.000 personas, señaló Álvarez, supone "que se incremente hasta en un 50%" el número de beneficiarias, que hasta ahora era de en torno a medio millón de madres con contrato de trabajo.

Según el dirigente, con la ampliación de la ayuda a las madres en paro permitirá que la "tasa de cobertura" de la deducción por hijo a cargo alcance al 85% de las familias con niños de entre 0 y 3 años. Y, si se suma esta extensión al complemento a la infancia del Ingreso Mínimo Vital -que ofrece a ayudas de hasta 100 euros por hijo a los hogares perceptores de esta prestación de último recurso-, "podemos afirmar que a lo largo de esta legislatura hemos desarrollado un sistema de protección económica a la crianza de carácter casi universal en el tramo de 0 a 3 años", se enorgulleció Álvarez.

No obstante, el diseño final de la ayuda -una de las reivindicaciones de Unidas Podemos de cara a los Presupuestos- establece algunas excepciones, y es por eso por lo que no puede decirse que los 100 euros mensuales vayan a llegar universalmente a todas y cada una de las madres de niños de entre 0 y 3 años. Para percibir la ayuda, en el mes en el que nace el niño su progenitor tiene que haber estado cotizando al menos un día o, en su defecto, estar cobrando el subsidio de desempleo. Si no se cumplen esas condiciones, no se empezará a cobrar la ayuda.

No cumplir esos requisitos no implica que a la familia se le cierre definitivamente la puerta a percibir la ayuda, aunque sí que no podrá cobrarla en el mismo momento que el niño nazca. En el momento en el que la madre cotice 30 días a la Seguridad Social -y siempre que el menor siga teniendo entre 0 y 3 años- generará automáticamente el derecho a recibir la prestación, y además la tendrá hasta un mes y medio después de que el niño cumpla los 3 años. Quedan fuera, por tanto, las personas que no trabajen ni cobren prestación por desempleo o las que trabajen en B.