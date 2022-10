Atasco kilométrico en la AP-7 por un camión incendiado a la altura de Cerdanyola

⚠ A l'AP-7 ara només hi ha un carril obert per circular a Cerdanyola del Vallès ➡ Girona pel camió #incendiat. Hi ha uns 4 km de retenció des de Sant Cugat del Vallès.



🔴 A la B-30 hi ha 3,5 km de cua de Cerdanyola a Barberà ➡ nord i 1,5 km més a Barberà ➡ sud pic.twitter.com/S5DRYwfvUd