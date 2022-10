Era mejor con los adivinos

El periódico (mejor no diré cuál, ni cuándo) se había gastado un dineral en la encuesta, pero se trataba de ser los primeros y ganar lectores. Al director le llevaron un papel con los resultados. Yo estaba delante y no era el único. El jefe se caló las gafas, examinó los números y soltó un sonoro taco. Luego agarró un boli y empezó por el principio. Tachaba la cifra que venía impresa y anotaba, a mano, otra. Las cambió todas. Luego le alcanzó el papel al redactor: "Venga, esto a primera página". Con toda naturalidad. Ese día perdí para siempre la fe en las encuestas electorales.

Muchos pueblos antiguos, singularmente los romanos, tenían adivinos, augures, arúspices. Era un negocio redondo. El arúspice destripaba un pollo y, con mucho misterio, le miraba el hígado, el corazón, lo que fuera. O contemplaba durante un rato el vuelo de las golondrinas. O, si había tormenta, contaba los rayos que caían a la derecha y los que caían a la izquierda. O arrojaba unos huesecillos sobre un cuenco. Luego, por supuesto después de cobrar, anunciaba con voz solemne que los augurios eran favorables y que la batalla se ganaría; o que el cliente volvería sano y salvo, o que su mujer pronto quedaría embarazada, o lo que le preguntasen.

Naturalmente, todo aquello era una pura patraña, pero la gente se lo creía. ¿Por qué? Pues porque, en realidad, daba igual: si la batalla se perdía, el adivino siempre podía decir que los dioses, a última hora, habían cambiado de opinión. Y aquellos augurios, por lo común, no afectaban a nadie más que al pobre incauto que había pagado (y muy bien) al arúspice.

Los augurios romanos no afectaban a nadie más que al pobre incauto que había pagado

Con las encuestas electorales es distinto. Primero, porque las empresas demoscópicas se toman el trabajo de preguntar a la gente lo que piensa votar, o lo que votaría si las elecciones fuesen hoy. ¿A cuántas personas se lo preguntan? Bueno, pues las empresas que hacen los sondeos dicen que a muchas, qué otra cosa iban a decir. Y que lo que ellos manejan son datos. Datos ciertos, fiables. No imaginaciones, no deseos: datos.

¿Publican los medios de comunicación los mismos datos que les proporcionan esas empresas? Yo estaba delante el día en que mi director de entonces alteró descaradamente todos los resultados, pero eso no demuestra que todos los demás hagan lo mismo. ¿Tienen validez estadística esas encuestas? Pues eso depende del número de gente a la que le preguntes. Si preguntas a tu familia o a tus amigos, eso no sirve para nada. Si preguntas a 2.500 personas, muy variadas y repartidas (eso es lo que suele hacer el CIS), pues eso ya es otra cosa. Y si preguntas a 25.000, pues es probable que el resultado se acabe pareciendo a la realidad.

Supongamos por un momento que todas las encuestas se hacen correctamente y que todo el mundo que las elabora (y que las publica) es honrado. ¿Cómo puede ser que unas y otras encuestas ofrezcan datos completamente distintos, y aun contradictorios entre sí? Pues no se puede. Eso es imposible. Si las muestras de población encuestada son muy grandes, y si las preguntas son las mismas (por ejemplo: "¿A quién votaría usted hoy?"), los resultados no pueden ser demasiado diferentes. Si lo son, es que en algún momento del proceso alguien ha "metido la cuchara", no hay tu tía. Eso es lo que hizo mi director hace ya muchos años.

¿Cómo puede ser que unas y otras encuestas ofrezcan datos completamente distintos y aun contradictorios entre sí?

La diferencia esencial entre los arúspices romanos y las encuestas que se publican hoy es que lo que decían los adivinos afectaba a pocas personas y, en realidad, daba igual. Pero ahora no es así. Ahora sabemos que los resultados de las encuestas "tiran" del voto de la gente. Si cuatro encuestas dicen, más o menos a la vez, que va a ganar el PP, pues es posible que muchos se lo crean y que tengan cierta tendencia a votarles porque, total, "está claro" que van a ganar. Y entonces, para qué andar pensándoselo, ¿verdad?

Esa es la razón por la que los medios de comunicación que pretenden que gane un partido concreto (que son la gran mayoría) se enfadan tantísimo con los encuestadores que vaticinan lo contrario de lo que ellos quieren. Les llaman mentirosos, y eso suele ser lo más suave que les llaman. Mentirosos y manipuladores y sobornados y todo lo que se les ocurra. Pasan por alto que alguna de esas empresas de sondeos, singularmente la pública (el CIS), tiene muchísimos más medios y pregunta a una cantidad de gente mucho mayor que la consultada por las "empresas privadas", con lo cual, si las cosas se hacen bien, sus resultados deberían ser fiables.

Pero eso da igual. Se habla del "CIS de Tezanos", a quien se califica inmediatamente de embaucador y de "comprado", y además se repite mil veces que no acierta nunca, que se equivoca en todas las encuestas. Basta buscar un poquito los datos para comprobar que eso no es verdad: yerra, como todos, pero no más que todos sino bastante menos, salvo alguna excepción notable. Ya, pero, ¿quién se pone a buscar los datos? Muy poca gente. Y así lo que importa es el ruido que se hace, "lo que todo el mundo sabe": que va a ganar tal partido. Y que Tezanos es un mentiroso. Lo que cuenta no es la verdad sino lo que la gente cree que es la verdad. Aunque no lo sea.

Decía el gran Catón, hace más de dos mil años, que "dos arúspices no podían mirarse el uno al otro sin echarse a reír". Yo estoy convencido (y me imagino que mi antiguo director también) de que lo mismo pasa hoy con quienes elaboran determinadas encuestas electorales. Y con quienes las publican. Que tiene que darles la risa cuando se ven.

Volvamos a los arúspices. De verdad. Hoy ya no se estila andar fisgando el hígado de los pollos, pero ahí tenemos a Esperanza Gracia y a veteranos de la cara dura como Aramís Fuster, Rappel, Sandro Rey y otros farsantes de parecido pelaje. Dejemos en sus manos los vaticinios electorales. Total, mucho peor que los que hay ahora no lo pueden hacer. Y será más barato. Y más divertido.