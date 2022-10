La Fundación Ibercaja y la Academia de Jurisprudencia organizan en Madrid dos jornadas sobre monarquía y política exterior

La Fundación Ibercaja y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación han presentado este martes en Madrid dos nuevos ciclos de conferencias que tendrán lugar en los próximos meses: 'La Monarquía en la Constitución vigente' y 'La política exterior de España'. El primer ciclo estará dirigido por Tomás Ramón Fernández y se extenderá a lo largo de seis jornadas entre el 27 de octubre y el 16 de febrero. El segundo lo coordinará Cástor Miguel Díaz Barrado y se celebrará entre el 14 de febrero y el 11 de mayo. Todas las ponencias tendrán lugar a las siete de la tarde y serán de entrada libre. Las charlas serán publicadas a posteriori en el canal de YouTube de la Fundación Ibercaja.

Fernández ha destacado en la presentación de su ciclo "la importancia de hablar sobre la monarquía parlamentaria y su tratamiento público, particularmente en este momento difícil que pasa la institución desde la abdicación de Juan Carlos". Según el ponente y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, las dudas originadas en torno a la institución en los últimos años hacen "especialmente necesario" poner de manifiesto en qué consiste la monarquía parlamentaria.

Fernández ha afirmado que "hay muchos que se sienten republicanos por nostalgia a dos repúblicas que fueron un desastre para este país y que no saben que ambas formas de Estado no son tan distintas". "No se dan cuenta de que el estatus del rey no es mejor que el de un presidente de la república", ha añadido.

El ciclo contará con una primera ponencia a cargo de Manuel Aragón el 27 de octubre, 'La Monarquía parlamentaria'. El 10 de noviembre se celebrará un segundo coloquio, 'La jefatura de Estado parlamentario en el derecho comparado', de mano de Javier Tajadura. La siguiente conferencia la dará el 24 de noviembre Eloy García, bajo el título 'La función constitucional del rey'.

El 15 de diciembre, Pedro González-Trevijano, actual presidente del Tribunal Constitucional, hará de ponente en el coloquio 'El refrendo de los actos del rey', y el 26 de enero se celebrará la charla 'La inviolabilidad del rey', encomendada a Josu De Miguel. La última conferencia del ciclo tendrá lugar el 16 de febrero bajo el título 'La casa del rey', con la ponencia de Luis María Cazorla.

El segundo de los ciclos anunciados, que versará sobre la política exterior de España, comenzará el 14 de febrero con la participación de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en la charla 'España y las comunidades autónomas en política exterior'. El coordinador Díaz Barrado ha destacado al hablar de esta ponencia que "España es un Estado sumamente descentralizado, uno de los más descentralizados del planeta, con lo que ver qué pueden hacer las comunidades autónomas en política exterior es interesante para todos".

Celestino del Arenal estará a cargo de la segunda conferencia, 'Líneas esenciales de la política exterior española: ¿repliegue o lanzamiento?', que se celebrará el 23 de febrero. El 2 de marzo, Sagrario Morán hablará de 'La relación de España con Argelia: más allá de la relación energética'. El siguiente asunto a abordar será 'La posición de España en Europa en los espacios no cubiertos por la UE', el 16 de marzo con la participación de Juan Carlos Moreno.

El 20 de abril le tocará el turno a Carlos Fernández Liesa, que hablará sobre 'Política exterior de España: cultura y derechos humanos'. El ciclo culminará el 11 de mayo con la ponencia de José Antonio Escudero sobre 'Propuestas sobre la independencia de América hechas desde España'. Escudero, director de la Fundación Ibercaja que pondrá un "broche de oro" a la iniciativa, ha destacado en el acto de presentación el "verdadero orgullo" que le supone poder impulsar iniciativas de este nivel y participar de un "enriquecedora" colaboración con la Real Academia.