Nunca es pronto para comprar regalos de Navidad (y menos si quieres aprovechar el 3x2 en Lego por tiempo limitado)

A estas alturas de octubre, aunque la Navidad empieza a asomar tímidamente en algunas tiendas (siempre mezclada con los catálogos más terroríficos por la próxima celebración de Halloween), pocos tenemos puesta la vista en esta época del año. Aunque, si nos paramos a pensar, es probable que ya tengamos algún décimo de Lotería en nuestro poder o que ya estemos haciendo nuestra lista de deseos, más de cara al Black Friday donde podemos aprovechar para adquirir algunos de ellos a mejor precio. Y es que no es mala idea adquirir con antelación los regalos navideños: así evitamos las subidas de precio por la demanda y la falta de stock.

Estas situaciones se dan especialmente en el sector del juguete donde cada año algunos de los más populares se cuelgan la etiqueta de "sin existencias". Así que no hay que desaprovechar cualquier oportunidad que tengamos de conseguirlos. Y, aunque octubre todavía no haya terminado, hemos encontrado una en El Corte Inglés que no deberíamos dejar pasar: por tiempo limitado (¡solo hasta el 19 de octubre!), el catálogo de Lego tiene una interesante promoción de 3x2, una oferta que, por ejemplo, puedes aprovechar para adquirir un set para ti y otros dos guardarlos para regalar. Además, están incluidas en esta oportunidad todas las gamas de la firma, desde la de Star Wars hasta la de Harry Potter. Basta con añadir a la cesta de la compra todos los sets que quieres adquirir y el de menor valor te saldrá totalmente gratis. ¿Qué más se puede pedir?

Nuestros favoritos de Lego

Lego Star Wars. La saga más galáctica de la historia del cine es la protagonista de set icónicos de la marca: de los cascos de los personajes, como el de Darth Vader, a las naves de las películas, como el Halcón Milenario.

Nuestro set favorito... el Caza Ala-X de Luke Skywalker, por 50 euros.

Caza Ala-X de Luke Skywalker. El Corte Inglés

Lego Icons. Los sets de Lego no son solo para niños y así lo demuestra esta gama en la que podemos encontrar desde réplicas de coches, como el Porsche 911 hasta la construcción para conseguir un buqué de flores de su gama Botanical.

Nuestro set favorito... el de los Apartamentos de la serie ‘Friends’.

Los Apartamentos de la serie ‘Friends’. El Corte Inglés

Lego Harry Potter. Nos parece imposible decantarnos por un único escenario de la saga fantástica y juvenil más seguida de la historia: del número 4 de Privet Drive a la torre más alta de Hogwarts, todos nos encantan. Bueno, a nosotros y a los más pequeños de casa, quienes podrán vivir las aventuras de Harry Potter que ya conocen (¡y muchas más!).

Nuestro set favorito... la Madriguera de los Weasley.

La Madriguera de la saga 'Harry Potter'. El Corte Inglés

