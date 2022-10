Papi Gavi anuncia en el décimo aniversario de su canal de YouTube que va a cerrar la cuenta: "He decidido decir adiós"

Papi Gavi acaba de cumplir diez años en YouTube y lo ha tomado como una señal para cerrar para siempre la etapa que comenzó el 16 de octubre de 2012.

Así lo ha anunciado en sus redes sociales, junto con un adelanto de lo que será un documental sobre lo que ha supuesto para él su década en la plataforma de vídeos.

"Este canal es mi vida, es la razón por la que me he levantado los últimos 10 años y por la que me siento tan afortunado", ha escrito en su cuenta de Twitter: "He tomado la decisión de decir adiós y cerrar una etapa que ha sido la más bonita de mi vida".

Una decisión que ha sorprendido a sus seguidores, pero que ha justificado asegurando que "esto no para, empieza otra etapa, ya sabéis que... la variedad está en el gusto".

"Ahí están 10 años de mi vida, desde que perdí a mi padre, depresión, los momentos más duros de mi vida", ha recordado, repasando todas las etapas por las que ha pasado en internet: "También he podido tocar el cielo gracias a vuestro cariño durante tantísimos años".

"Quería anunciaros que en ese canal dejará de subirse vídeos, ha sido la decisión más dura de mi vida", ha explicado: "Subiremos un 'documental' donde os enseñaré mi historia y la gente que me ayuda a ser mejor persona cada día".

Parece que aún quedan un par de semanas para la última publicación el Canal de Gavi con un documental plagado de familiares y amigos que dará por finalizado su trabajo.