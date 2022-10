Illa descarta votar "gratis" los presupuestos y alerta de que si no se aprueban será responsabilidad de Aragonès

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha descartado votar "gratis" los presupuestos del Govern. "Si no hay presupuestos, la responsabilidad es de Aragonès. Yo llevo un mes diciendo que quiero hablar. Lo que no se me puede pedir es que le vote gratis no habiendo ganado las elecciones y habiéndose roto el Govern. Si él dice, vóteme gratis, esto no va así", ha argumentado.

Illa ha rechazado vincular los presupuestos de la Generalitat con otras cuestiones como la desjudicialización. Según ha dicho, "la táctica de mezclar libretas no la comparto y no la practico". El líder del PSC ha pedido al ejecutivo catalán que "se aclare" después de declaraciones "contradictorias" sobre las cuentas.

Illa ha afirmado que "no tiene ninguna lógica" que su partido vote a favor de unos presupuestos sin negociarlos para evitar una prórroga. "¿No estamos en una democracia? Yo represento a unos electores", ha añadido.

Y ha señalado las "declaraciones contradictorias" de los últimos días. "¿Quién manda? ¿Quién toma las decisiones? Yo me he dirigido al presidente de Cataluña, tengo que pensar que es él quien tiene la palabra, pero no veo claridad", ha dicho.

Isla ha insistido en pedir al Govern una negociación "clásica y normal" sobre los presupuestos y ha recordado que ya se ha negociado anteriormente para hacer posible la renovación de cargos caducados.

El primer secretario del PSC ha reclamado al Govern que "se aclare de una vez" y ha considerado una "muy mala noticia" que el mismo Aragonès haya admitido que las cuentas no podrán entrar en vigor el 1 de enero del año que viene.