Varapalo a los presupuestos: la Airef ve "carencias notables" en las cuentas y reprocha su falta de calidad informativa

La Airef ha avalado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno aprobó hace dos semanas, pero ve "carencias notables" en las cuentas y cree que cada vez tienen "menor calidad informativa". Así se ha expresado la presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, en su comparecencia este martes ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para explicar las cuentas públicas.

"Llevamos una deriva en la que los presupuestos tienen una serie de carencias en cuanto instrumento de política económica", ha expresado Herrero. Unas carencias entre las que ha destacado su "cada vez menor calidad informativa", algo que dificulta la labora de supervisión del vigilante fiscal. "Se debilita su función de rendición de cuentas", ha agregado.

En un análisis muy crítico de las cuentas públicas, Herrero ha concedido que la incertidumbre "no hace fácil" la planificación presupuestaria, pero ha pedido al Ejecutivo "un ejercicio de realismo" en las cuentas. Entre los reproches más sonados, la Airef cree que las previsiones de ingresos para 2022 "no son realistas" y rechaza que no se incorpore información sobre el paquete de medias contra la inflación, que "sí que parece razonable que se vayan a adoptar durante 2023".

Herrero ha criticado también que el Gobierno no consulte a la Airef en julio cuando presenta su escenario macroeconómico, aprueba el techo de gasto y decide los recursos presupuestarios para las administraciones territoriales. Para la presidenta de la Airef julio es "el momento clave" en el proceso presupuestario y el Gobierno no les comunica qué medidas fiscales acompañan a las cuentas, lo que dificulta el proceso de aval que debe otorgar el vigilante fiscal.

"De julio a septiembre pasa mucho tiempo y probablemente las previsiones macroeconómicas ya no son las que eran. El aval de Airef llega tarde, cuando los presupuestos ya están elaborados", ha zanjado Herrero. Además, todas estas deficiencias, "están tendiendo a convertirse en práctica presupuestaria y en 2023 se han agravado", ha agregado.

