Este lunes, durante la emisión de un nuevo capítulo de En el nombre de Rocío, Mili Pineda, la mujer de confianza de Rocío Jurado, narró uno de los episodios más traumáticos de Rocío Carrasco durante su matrimonio con Antonio David Flores.

"Rocío Carrasco sufrió mucho. Yo he visto al 'ser' arrastrar por los pelos a Rocío Carrasco. Yo fui testigo de eso", aseguró Mili tras ser preguntada directamente por Jorge Javier Vázquez.

"Yo tuve que meterme en medio, y mi marido también. Yo sé lo que sufrió ella allí", desveló.

Además, en la jornada de este lunes, Rocío Carrasco se centró en contar los últimos momentos de su madre, sus desencuentros con sus hermanos y cómo se comportó José Ortega Cano con La más grande, que según Carrasco fue "como una muy mala persona".

Entre otros momentos, Carrasco narró cómo Ortega Cano echó a su madre de La Yerbabuena: "Un día me llamó a las tres de la mañana y me pidió que fuese a recogerla. Fuimos corriendo allí y me la encontré sentada en las escaleras de la finca con dos maletas", recordó.

Jorge Javier: “¿Has visto al ser arrastrando de los pelos a Rocío Carrasco?”

Mili: “SI. Soy testigo de eso”



MENUDO CERD0 #EnElNombreDeRocío7 pic.twitter.com/BPVWcW3srH — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 17, 2022

Su madre, además, le prohibió la entrada en el inmueble para hablar con el torero. "Se limitó a meterse en el coche y pedirme que nos fuésemos. Ella no era de escándalos, de llamarte con un ataque de nervios, por lo menos no a mí. Sabía que eso me podía llevar a una situación que podría no ser agradable. Me lo dijo muy serena, bajito y con pena. Con una voz frágil", describió la protagonista de la docuserie.

Jorge Javier Vázquez quiso saber si hubo maltrato antes de ese episodio y, aunque Carrasco se negó a contestar, sí desveló que no era la primera vez que ocurría, y que ya en otras ocasiones José Ortega Cano le había dicho a Rocío Jurado que se marchase de casa. Además, comentó que si no ocurrió lo mismo en la Moraleja porque esta era propiedad de Rocío Jurado.