María Zurita, apartada de la prueba grupal de 'MasterChef' por un problema de salud

Este lunes 17 de octubre y tras la expulsión de Fernando Andina, volvieron a encenderse los fogones de MasterChef Celebrity. En la prueba en exteriores, la triple capitanía se le hizo demasiado grande a Norma Duval, que no consiguió manejar a ninguno de los tres equipos que tenía a su cargo.

En la prueba, en la que se dividió a los concursantes en tres equipos, María Zurita compartía equipo con María Escoté y Nico Abad en el grupo azul. Zurita intentó seguir al pie del cañón, pero llegado a un momento no pudo más y tuvo que parar.

"Me estoy mareando", le dijo Zurita a María Escoté, la compañía a la que tenía más cerca, que rápidamente se preocupó por ella y le ofreció agua. Finalmente, Zurita decidió alejarse ante un desmayo inminente y, en el peor momento, llegó Lluís Mengual, ganador de la última edición de Maestros de la Costura, que sustituyó a la concursante.

"He empezado a ver doble. Me temblaban las piernas, me temblaba todo. Nadie me oía, yo creo que no tenía ni voz. He estado a punto de desmayarme", contó después, ya recuperada.

Yo solo espero que María se ponga bien prontito #MCCelebrity pic.twitter.com/XDLb7AA4mN — MasterChef (@MasterChef_es) October 17, 2022

"Quería pedir disculpas a mis compañeros, porque las dos elaboraciones fallidas que has mencionados eran mías", dijo el veredicto de la prueba. "¿Por qué llevas tan mal ponerte mala?", le preguntó Jordi Cruz. "No me gusta dejar a la gente colgada", confesaba ella emocionada.

Súper emocionada María Zurita con la montaña rusa de emociones que ha supuesto este reto #MCCelebrity pic.twitter.com/cZ6FHdm8vv — MasterChef (@MasterChef_es) October 17, 2022

Al borde de las lágrimas, María Zurita recibió el aplauso de sus compañeros. "En mi casa me han educado siempre para esforzarme al máximo y para dar el máximo de mi potencia. Estoy intentando dar el 110%, lo que pasa es que todavía no se nota", admitía.