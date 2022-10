Amaia Salamanca deja sin palabras a Broncano con una sorprendente habilidad

Amaia Salamanca y Rodolfo Sancho fueron los primeros invitados de esta semana en La Resistencia, donde acudieron para presentar su nueva película, La piel del tambor.

La actriz visitó por última vez el espacio de Movistar Plus+ a principios de julio, donde Broncano la sorprendió pidiéndole un regalo. Como Salamanca no le había llevado nada, al presentador no se le ocurrió otra cosa que chuparle un dedo para sacarle un anillo.

Este lunes, fue la madrileña la que dejó sin palabras al conductor del programa, ya que le mostró una habilidad totalmente desconocida tanto para él como para los espectadores.

La actriz comentó que no sabía escupir: "No me sale y, además, me da mucho asco". Entonces Broncano le dijo: "Haz algo escatológico por romper tu figura".

Rodolfo Sancho y Amaia Salamanca, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Salamanca le miró y soltó un sonoro eructo que sorprendió al jienense, que exclamó: "¡Ostia!", mientras el público presente en el teatro aplaudía a la actriz.

"¿Lo tenías guardado?", le preguntó Sancho. "No puedo escupir, pero puedo eructar. Unas cosas sí y otras no... Si lo necesito para un futuro papel, ahí lo tengo", señaló la intérprete.

Broncano le preguntó a Sancho si sabía hacerlo, y el actor también mostró su habilidad eructando. El presentador admitió que "de pronto esto se ha convertido en una taberna".