Pablo Motos desvela en 'El Hormiguero' el día más triste de su vida

Tras la visita de Álvaro Soler este lunes en El Hormiguero (presentó su gira por España, En Tú Piel, su disco recopilatorio The Best of 2015-2022 y el tema Candela), Pablo Motos dio paso a la tertulia de los cómicos.

Antes de comentar las noticias más curiosas con Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita, el presentador recordó el día que hizo la Comunión: "Fue el día más triste de mi vida".

"Un día, durante la pandemia, hablamos de las comuniones, y conté que fue uno de los días más traumáticos de mi vida porque todo el mundo iba con un traje de marinerito menos yo", recordó.

Explicó sus orígenes humildes: "En mi casa no había dinero para un traje de esos y me vistieron de maitre de restaurante", comentó mientras ponían fotos de la época.

Tras las risas de sus colaboradores, el valenciano aseguró que "me preguntaba por qué todos tenían traje de marinero menos yo. Hicieron una foto con 30 niños y el único vestido de camarero de boda era yo".

Pablo Motos en su Comunión. ATRESMEDIA

"De repente, una señora me ha regalado un traje de marinerito y me ha enviado una nota: Como estaba en mis manos que tuvieras un sueño realizado, te mando el traje de marinero", comentó.

Y continuó leyendo el mensaje de la espectadora: "Supongo que no te estará bien (risas). Gracias por tu programa tan positivo y alegre, es lo que le falta a esta pobre España".

Motos le agradeció el detalle a la señora y, tras mostrar el traje a cámara y ponérselo por encima, lo guardó para continuar con el programa de este lunes.