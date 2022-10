Álvaro Soler, en 'El Hormiguero': "Soy flexitariano, solo como comida consciente"

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Álvaro Soler, que presentó su gira por España, llamada En Tú Piel, y su disco recopilatorio The Best of 2015-2022, cuya edición en vinilo estará disponible desde el 21 de octubre.

Nada más sentarse junto a Pablo Motos, el cantante se acordó de su última visita al programa de Antena 3: "Quería mandarle un abrazo a David Bisbal que vine con él la otra vez", afirmó el invitado.

El presentador descubrió un dato desconocido de Soler: "¿Es verdad que eres flexitariano? ¿Qué es?", le preguntó el valenciano al cantante: "Que soy flexible", contestó entre risas.

"Significa que como comida consciente, que sé de donde viene la carne o el pescado, de animales felices. Tomo verdura y, a veces, pescado o carne en sitios buenos. El 60% de personas de mi banda son vegetarianos", explicó.