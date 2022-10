La negociación de los presupuestos en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona es una muestra de que estas dos instituciones son vasos comunicantes y los movimientos políticos en un sentido u otro afectan a las negociaciones que se puedan estar llevando a cabo.

Ayer fue un claro ejemplo. El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, reclamó a Esquerra Republicana un "giro a la izquierda" que permita establecer una colaboración estable con los comunes, que empezaría, lógicamente, con su voto afirmativo a los presupuestos que ha de presentar la nueva consellera de Economía, Natalia Mas, en el Parlament.

Paralelamente, el grupo municipal de Esquerra Republicana, recriminó también que el equipo de gobierno del Ajuntament de Barcelona haya presentado los presupuestos a tan solo tres días de su aprobación, así como denuncian también falta de información, ya que el regidor de ERC, Jordi Coronas, aseguró que tan solo tienen "el Power Point que se entregó a la prensa". Sin embargo, solo con ese adelanto, los republicanos ya aseguran que "hay partidas que no están garantizadas", entre muchas otras cosas.

Junts flota en el ambiente

Joan Mena criticó que el actual ejecutivo, ya sin consellers de Junts, "no tiene un rumbo distinto" al que que marcaba cuando estaban aliados con la formación postconvergente. En este sentido, reclamó lo mismo que el resto de formaciones susceptibles de apoyar los presupuestos de la Generalitat, que aclare si quiere pactar con Junts o con los otros partidos. Mena llegó a recriminar que "no han querido hablar ni con En comú Podem ni con nadie".

Esquerra Republicana, por su parte, presiona por el lado que más mal puede hacer a En Común Podem: por las cuentas del Ajuntament. En primer lugar, piden un aplazamiento de la votación, según ERC para poder estudiar a fondo el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno de Colau y Collboni, pero también, porque una dilación en los plazos serviría para aclarar las posiciones en cada uno de los frentes que hay abiertos.

La variante del Congreso

Esquerra Republicana también tiene otro vaso comunicante con el Congreso, donde son buscados para apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez. Ayer, la portavoz socialista, Èlia Tortolero, afirmó que son "dos escenarios diferentes que nunca tienen que estar vinculados". Sin embargo, es evidente la repercusión de una posición u otra respecto a los presupuestos de una y otra institución. Tortolero, por un lado, ha presionado a Aragonès para que aclare "qué quiere hacer y con quien" en referencia al interés del ejecutivo republicano de seguir contando con el apoyo de Junts.

Acto seguido, ha ofrecido su apoyo para trabajar las cuentas "desde la responsabilidad", pero al mismo tiempo avisa que "no daremos un cheque en blanco". Por ahora, la posición de Junts Per Catalunya está más cerca del no que del sí. Ayer, el portavoz de Junts presionó en el mismo sentido a Aragonès reclamando que "aclare con quien quiere sacar adelante los presupuestos" y volvió a insistir en que las cuentas de el exconseller Giró, "estaban pensadas en el marco de un gobierno de coalición" y que "no son las que hubiese presentado Junts en solitario".

Con el posible voto en contra de Junts, se vuelve mucho más importante lo que ERC pueda ofrecer en Madrid respecto a los presupuestos de Pedro Sánchez, aunque de momento, la secretaria general de los republicanos, Marta Vilalta, aseguró que su partido está "muy lejos" de su voto afirmativo a las cuentas por el incumplimiento de pactos previos y porque los presupuestos se quedan "cortos en cuestiones sociales".