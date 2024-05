Hipotecas variables, un laberinto con salida… solo para algunos: "Me dijeron que no subiría"

Como cada semestre, cuando se acercaba el momento de la revisión de su hipoteca, Yolanda Alba, una madre soltera de 54 años, acudió a su oficina bancaria para informarse. Entregó su DNI en el mostrador. Una mirada incómoda desde el otro lado. "Me dijo la cantidad y le dije: '¿Cómo?'. Me quedé blanca, me levanté y me fui", recuerda. Su hipoteca había pasado de 400 euros a 730 euros de la noche a la mañana.

La hipoteca que había firmado en 2007 tenía un tipo variable, es decir, la cuota mensual que debía pagar a su banco podía subir y bajar en función del euribor, el índice de referencia en la mayoría de hipotecas y préstamos al consumo en España.

"Yo siempre he estado sola con mi hijo, soy madre soltera, y no tenía opción de tener un piso de propiedad, fue una oportunidad que se me presentó y no iba a volver a pasar", declara esta vecina de Badalona, Barcelona, que trabaja como teleoperadora de teleasistencia. "Es verdad que el euribor entonces estaba bastante bien, y fue la posibilidad que había, no tenía muchas opciones ni podía poner peros ni nada de nada porque era eso o nada".

Yolanda conoce bien lo que son las fluctuaciones del euribor. Al poco de firmar su hipoteca, estalló la burbuja inmobiliaria y el índice se disparó hasta porcentajes no vistos desde el año 2000 provocando una oleada de impagos y los consecuentes desahucios. Su hipoteca, que inicialmente estaba en torno a los 400 euros mensuales, se situó en casi 1.000 euros.

El euribor ha vuelto a valores positivos tras varios años en negativo y todo parece indicar que seguirá en ascenso en los próximos meses. Carlos Gámez

Buscó otro trabajo y, milagrosamente, logró aguantar sin perder su piso. Tras la crisis, vino la calma y el euribor protagonizó un largo periodo de bajadas que llegó al punto más bajo el año pasado, con un valor negativo que abarató las hipotecas de millones de españoles. Hasta el pasado mes de marzo.

"Hace seis meses fui al banco y la gestora me dijo: 'Yolanda, el euribor va a subir, ¿te has planteado cambiarte a una hipoteca de tipo fijo -una cantidad fija mensualmente, no sujeta al euribor, pero más alta que las ofertadas en las de tipo variable-?", recuerda ahora, apenas unos días después de haber recibido la noticia sobre su próxima revisión.

Yolanda rechazó la oferta, el tipo que le ofrecía su entidad para pasarse a una hipoteca de tipo fijo era demasiado alto y habría pasado a pagar más de 700 euros. Seis meses después, ya es demasiado tarde siquiera para planteárselo. "Hace seis meses me dijeron que iba a subir, pero al final no pasó, así que pensé que esta vez la chica, con suerte, se había vuelto a equivocar, pero en este caso no se ha equivocado para nada".

Una solución poco habitual en España

Las hipotecas a tipo variable han sido un producto claramente mayoritario en España frente a las de tipo fijo, es decir, las no vinculadas a la evolución del euribor, hasta hace apenas un año. En 2003, solo un 3% de las nuevas hipotecas constituidas eran a plazo fijo, un porcentaje que fue escalando especialmente desde 2016 hasta que, a mediados de este año, ya suponen tres de cada cuatro.

Porcentaje de #hipotecas sobre #viviendas a tipo de interés fijo:

75,3% en abr-2022

62,9% en 2021

47,4% en 2020

42,1% en 2019

39,2% en 2018

37,8% en 2017

23,7% en 2016

7,4% en 2015

2,7% en 2010

3,0% en 2005#INE — Donald 📊📈📰 (@donald_dpm) July 7, 2022

"España es un país tradicionalmente de hipotecas variables", declara Laura Martínez, portavoz del portal comparador de hipotecas iAhorro. "Normalmente, lo que hacemos es conseguir nuevas hipotecas a los ciudadanos, pero, desde febrero o marzo, cuando el euribor se dio la vuelta y empezó a subir, hay otra línea de negocio que es el cambio de hipoteca, algo que en España no es habitual, pero en otros países la gente cambia de hipoteca como compañía de teléfonos o de gas, al mejor postor".

Un cliente hipotecario que quiera pasarse de una hipoteca de tipo variable a una de tipo fijo tiene dos opciones. La primera, negociar un cambio con su propia entidad -novación-, que, en función de su capacidad de pago en relación con el resto de gastos que tienen y los ingresos, le ofrecerá un tipo fijo más alto o más bajo. La segunda, buscar una mejor oferta en la competencia, bien por subrogación o por cancelación y firma de una nueva hipoteca.

"La gente no lo hace por falta de información y porque no sabe lo rentable que es", declara Martínez. "Ahora estamos todos aquí intentando ahorrar con la cesta de la compra hasta el punto de que si la bolsa de arroz vale dos céntimos menos en el supermercado al lado, nos cambiamos, pero con la hipoteca, nos van a meter una subida de 200 euros al mes y no nos planteamos cambiarnos".

Un cambio "en el último momento"

Hace tres años, las hipotecas a tipo fijo ya no eran un rara avis, pero aún así, la variable fue la opción elegida por Cristian -que prefiere no revelar su apellido-, padre de familia de 38 años de Barcelona. El euribor estuvo todo ese año en valores negativos, lo que suponía que las cuotas de las hipotecas a tipo variable no aumentaban y llegaban incluso a bajar con cada revisión.

"Cogí varias referencias de varios sitios entre ellas las del director del banco que nos confirmó lo que se escuchaba por aquel entonces, que el euribor no subiría y que si subía algo no iba a ser mucho porque lo de 2008 no podía volver a pasar etc., etc.", declara Cristian.

Su cuota se mantuvo en torno a los 550 euros desde entonces, pero este verano, empezó a escuchar análisis de economistas que presagiaban una fuerte subida en el euribor. Echó cuentas y calculó que su hipoteca podría subir en torno a un 40% en la siguiente revisión, hasta los 900 euros mensuales.

Su situación, admite, no era desesperada y podrían haber asumido esa subida. La cuota final habría equivalido a un 12,5% de los ingresos totales de él y su esposa. Quizás por ese motivo, logró encontrar una oferta interesante en otra entidad para subrogar su hipoteca y convertirla en una de tipo fijo.

"Ahora se me ha quedado en 630 euros, una subida muy asumible", declara Cristian, que atribuye el satisfactorio cambio más a una cuestión de haberlo hecho a tiempo que a la capacidad económica de su núcleo familiar. "Creo que este cambio está al alcance de cualquiera, pero nosotros hemos tenido mucha suerte porque hemos gestionado los papeles muy rápido porque hemos visto venir la hecatombe que se nos viene encima. Si me pusiera ahora mismo a buscar una fija no se si encontraría algo así. Creo que ha sido en el último momento".

"Seguro que hay gente que encuentra alternativas, pero a priori la gran mayoría de la gente no va a poder cambiarse"

¿Existe una alternativa para todos los que se ven bajo la sombra de una inminente subida de su cuota hipotecaria? Para Azael Babiano, abogado de la comisión jurídica de la coordinadora de vivienda de Madrid, claramente no:

"Desde que el euribor pasó de negativo a positivo, muchos bancos te están diciendo que directamente no comercializan tipos fijos, da igual los ingresos que tengas", declara Babiano. "Tiene poca solución. Seguro que hay gente que encuentra alternativas, pero a priori la gran mayoría de la gente no va a poder cambiarse y el problema es que a la escalada que está teniendo el euribor, a día de hoy, no se le ve el fin".

- ¿Podríamos volver a un escenario como el de 2008?

- "Entendemos que como en 2008 no va a ser porque las hipotecas que más van a sufrirlo ahora son o bien las que ya en la anterior crisis sobrevivieron a esa carnicería o bien gente que constituyó su hipoteca con posterioridad y, aunque también se han hecho ciertas irresponsabilidades por parte de los bancos, ya está mucho mas controlado a quién se le concedía", explica Babiano.

Sin incremento de los desahucios

El hecho de que las hipotecas a tipo variable suelan revisarse cada seis o doce meses está haciendo que el efecto de estas subidas no se esté trasladando de momento en desahucios, más aún cuando la actual legislación de vivienda obliga a un mínimo de 12 meses de impagos para que el banco pueda iniciar una reclamación judicial para una ejecución hipotecaria.

"Se prevé que las subidas sean fácilmente de en torno al 50%, así que, con el paso del tiempo, será inevitable, una cuestión meramente estadística", declara Babiano. "Entendemos que ahí debería adelantarse el Gobierno a tomar medidas frente a ese riesgo que no está confirmado pero que existe. Lo más razonable sería topar esa subida con una especie de cláusula techo del euribor, porque va a ser insostenible para mucha gente".

Unidas Podemos registró una propuesta similar la semana pasada, a través de una enmienda al decreto de medidas contra la guerra -ya en vigor-, consistente en establecer un máximo de 0,1 puntos en el diferencial que los bancos pueden cobrar adicionalmente al euríbor como interés en sus préstamos hipotecarios de tipo variable.

La de Unidas Podemos no ha sido la única propuesta para tratar de poner la venda antes de la herida ante la oleada de subidas de las cuotas hipotecarias que se prevén en los próximos meses. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, planteó poner en marcha un "fondo de rescate" para pagar la hipoteca a las familias que no puedan afrontarla.

"Esas cosas las he visto y las he leído y se lo pasé a mi hijo, pero son solo propuestas", se lamenta Yolanda. Para ella, la solución es la misma que la que le permitió mantener su vivienda en la crisis de 2008. Buscar otro trabajo y apretarse el cinturón. "Los dos únicos extras que tengo ahora son el osteópata y la psicóloga y me los voy a quitar. Que encuentro trabajo, me lo planteo otra vez, pero de momento no".

REPORTAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR:

Si quieres contactar con 20minutos o realizar alguna denuncia o alguna corrección sobre algún tema, puedes enviarnos un mail a zona20@20minutos.es. También puedes suscribirte a las newsletters de 20minutos para recibir cada día las noticias más destacadas o la edición impresa.