Rocío Flores no quiere saber nada de Olga Moreno

No habrá paz para los malvados. O tal eso parece después de que Olga Moreno haya concedido una esperadísima entrevista a Ana Rosa Quintana. La ex del ex de la hija de Rocío Jurado confirmó que está enamorada de Agustín Etienne y que, a pesar de los pesares, desea que Antonio David sea feliz junto a Marta Riesco, a la que hizo referencia pero no mentó. Moreno pasó de puntillas por algunos de los escándalos más sonados del clan, pero sí quiso hablar sobre Rocío Flores.

Confirmó lo que ya adelantamos en estas mismas páginas. La relación entre ellas atraviesa momentos muy complicados. Y no solo porque Olga escondió el romance con Agustín, sino porque le ocultó que andaba en negociaciones para posar en una revista, a todo color, con el nuevo amor de su vida. RoFlo tuvo que revivir lo mismo que ya sufrió cuando su padre se dejó retratar con su nueva novia en una comida para dos.

Dicen a 20minutos que, esta vez, la joven derramó lágrimas de sangre al descubrir la traición y que se sintió tremendamente dolida porque Moreno le había repetido, una y mil veces, que no había empezado ninguna relación sentimental y que, como de costumbre, la prensa se lo había inventado todo.

No es cierto que Olga le contara la verdad sobre su historia de amor. Rocío se enteró del nuevo affaire por la llamada telefónica de una redactora de televisión que le contactó para conocer su opinión cuando la información todavía reposaba para ser contada. Se quedó atónita y no supo qué responder. La influencer pidió explicaciones y bloqueó a Olga y a Agustín de su teléfono móvil. Dice que no quiere saber nada de ellos. Ha estrechado los lazos con Riesco y prefiere que sus asuntos profesionales los gestionen otro representante. Será cuestión de tiempo que explique ante los medios cómo se siente tras estos sobresaltos emocionales.