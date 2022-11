La marbellí Araceli Caracuel ha pasado toda su infancia rodeada de animales: perros, gatos, caballos... Quizás esta sea la razón por la que a día de hoy, dedica su vida a la protección de éstos, junto a la Asociación Protectora Parque Canino San Miguel, de la que es presidenta. Gracias al trabajo que ha desempeñado durante los últimos años rescatando y dando hogar a cientos de perros, Tiendanimal le ha entregado el Premio Málaga Dog Party al compromiso animal.

Este otoño tuvo lugar la entrega de los Premios Málaga Dog Party al compromiso animal, que reconocen la labor de personas e instituciones a favor del bienestar animal y el cuidado del medio ambiente, en una cita que estuvo presidida por el concejal del Área de Sostenibilidad Medioambiental y presidente de la Junta de Distrito Centro, Francisco Cantos.

Además de Caracuel, la parlamentaria andaluza Esperanza Oña Sevilla recibió el galardón por la creación de la Asociación Parlamentaria Andaluza PRODIA de protección y defensa animal, mientras que la Unidad Canina de la Policía Local de Málaga fue premiada por tratar a sus perros de trabajo como uno más de la familia, ya que viven en las casas de sus guías. Por su parte, el Ilustre Colegio Oficial de veterinarios de Málaga fue reconocido por el servicio que presta a la sociedad malagueña.

Destaca el premio de Araceli por lo sorprendente que resulta que una sola persona empezase un proyecto tan grande como el que lleva la marbellí a día de hoy. "Aunque antes de crear la asociación ya ayudaba a los perros y animales de Málaga, hace siete años decidí constituir la protectora, dándole el nombre Parque de Perros San Miguel, porque era donde realizábamos muchos trabajos de rescate", cuenta Caracuel.

Los perros, el centro de la vida de Araceli

"Me he criado debajo de las patas de los caballos, como solía decir mi abuela y me siento orgullosa de lo que me ha enseñado mi familia, cómo mirar a los animales a los ojos, porque es ahí donde les ves el alma", relata la presidenta de la protectora.

Además de recibir una educación sensible hacia los animales, Araceli ha vivido varios episodios que, a su juicio, la han llevado hasta el lugar en el que se encuentra ahora. "Yo le debo mucho a los perros. Mi madre siempre recuerda la historia de cómo recuperé la vista tras perderla debido a unas gotas", cuenta. "Cuando mi padre trajo un perro a casa, todo el mundo me decía lo bonito que era, tenía tantas ganas (y se me pasaría el efecto de la medicación justo entonces) que mi vista volvió justo el mismo día que vino aquel cachorro a casa".

Una noche sufrí una bajada de tensión y me desmayé bajando las escaleras de casa. Gracias a los ladridos de mi perra mi familia se dio cuenta, me salvó la vida

Esta anécdota que Araceli recuerda entre risas y con ternura, no es la única que la animalista recuerda, también menciona el día que su Rottweiler, Era, la salvó la vida. "Sufrí una bajada de tensión cuando vivía en un chalet, me ocurrió bajando al baño de abajo durante la noche, me desmayé en el último escalón y la perra se puso a ladrar para llamar a mi familia para que pudieran atenderme", rememora. "Me salvó la vida".

Todos estos episodios, junto al haber tenido siempre perros en casa, han llevado a que ahora Araceli dedique su vida a los animales. "Yo tengo mi casa y mi coche pagado ya, por lo que vivo bien, tranquila económicamente hablando, así que todo lo que me sobra lo invierto en los animales", explica.

"Pero no soy la única, mi veterinaria de confianza me atiende muchísimas veces sin cobrarme (cuando voy con animales rescatados) y mi compañera Melinda, que tiene una casa grande con terreno, nos deja utilizar su casa de refugio", añade.

Además, Caracuel también va a escuelas e institutos para concienciar a los más jóvenes sobre protección y bienestar animal, algo que considera que va a mejor. "Están más concienciados muchas veces que los adultos, es reconfortante", admite.

La historia de Luna

Al recibir el pasado mes de septiembre el premio de Tiendanimal, Caracuel quiso rendir un pequeño homenaje a su recién fallecida perra Luna, cuyo rescate fue uno de los más complicados y difíciles a los que se ha enfrentado. "Era una perra que estábamos intentando sacar de la calle. Ya teníamos la cita en el veterinario para ir a esterilizarla con tal mala suerte que el zoo sanitario la cogió y se la llevó justo el día antes", relata.

Luna era una perra que estábamos intentando sacar de la calle, un rescate muy complicado desde el principio

"Fui a por ella, me puse en contacto con Luis Medina, director general del Área de Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga, para que me dieran a mí la perra en el centro. Una vez la recuperé, la llevamos a poner el microchip a mi nombre, a hacerle el pasaporte y a ponerle las vacunas obligatorias", añade.

Caracuel cuenta que a los perros recién castrados no se les lleva al refugio, por lo que dejó a Luna en una casa de acogida. "A las 24 horas se les escapó. Me avisaron y me fui corriendo a buscarla, estuvimos dos meses sin saber de ella hasta que un chico la vio y pudimos localizarla de nuevo", continúa. "Cuando conseguimos cogerla no me lo creía".

"Por supuesto, me quedé yo aquella perra pero tuve que separarme una semana de ella por una operación de urgencia (la cual retrasé para asegurarme de dejar a todos los perros en buenas manos)", explica. "Nuestro vínculo era tan grande que se murió de pena, el veterinario dijo que no pudieron hacer nada por ella".

Araceli recuerda a Luna aún emocionada, ya que considera que su historia la ha marcado "de por vida". "Aunque casi no tuvimos tiempo juntas, ha sido muy importante para mí", concluye.