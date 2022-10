Fue en marzo cuando Gustavo González dejó de aparecer en Sálvame. Ahora el paparazzi está centrado en la que es su profesión y, siete meses después, ha hablado sobre los detalles de su marcha.

La demanda que ganó Mariló Montero contra Diego Arrabal y él o la llamada 'Operación Deluxe' le pusieron bajo el foco meses antes de su salida. De hecho, actualmente se encuentra a la espera de la celebración de este juicio por su vinculación con un policía retirado que le habría enviado información reservada sobre famosos.

Aun así, continúa centrado en su carrera profesional más alejado de la televisión, tal y como ha contado a Pronto: "Fue una etapa de mi vida en la que estuve de paso. No me renovaron el contrato en Sálvame y se acabó. Nada más".

"[Lo llevo] con humildad y tranquilidad, volcado en mi trabajo y en mi familia. Y con mucha pasión", sostiene. "La televisión no es la panacea para nadie y yo sabía que era una etapa pasajera".

"Tras 20 años en el medio, estoy muy agradecido por haber participado en programas que son historia. Me siento orgulloso de haber formado parte de Sálvame. Y quiero dejar muy claro que no estoy cabreado con nadie", ha defendido. "Parece como si no existieras por no salir en televisión, y sí existo".

Gustavo González ha contado también que no le dieron ninguna explicación para su marcha: "Simplemente, no me lo renovaron. Será que no les gustaba... pero no pasa nada. Llegó un momento en el que los mismos conflictos entre colaboradores importaban más que el hecho de llevar noticias. Primaba montar el espectáculo. En ese programa nadie es imprescindible".