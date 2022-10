Quién va hoy a 'El Hormiguero': todos los invitados de la semana del 17 al 20 de octubre de 2022

Comienza una nueva semana, por lo que El Hormiguero, el programa presentado por Pablo Motos que se emite en el prime time de Antena 3 de lunes a jueves, ya ha dado a conocer a los invitados que pasarán por el plató esta semana.

De este modo, en la semana del 17 al 20 de octubre de 2022, se enfrentarán a la entrevista y a las diferentes pruebas y secciones de Trancas, Barrancas y el resto de los colaboradores del programa los siguientes invitados: Álvaro Soler, Arturo Pérez Reverte, Dwayne Johnson y Daniel Craig y Kate Hudson.

Lunes 17 de octubre: Álvaro Soler

Para abrir la semana, visita el plató del programa el cantante Álvaro Soler, que presenta su nueva gira por España, llamada En Tú Piel, así como su disco recopilatorio The Best of 2015-2022.

El cantante Álvaro Soler. GTRES

Martes 18 de octubre: Arturo Pérez Reverte

El martes 18 de octubre de 2022 va al programa el escritor Arturo Pérez-Reverte, que presenta su nueva novela, titulada Revolución, que ya está disponible y a la venta.

El escritor Arturo Pérez-Reverte. GTRES

Miércoles 19 de octubre: Dwayne Johnson

A mitad de semana es el turno del actor de Hollywood Dwayne Johnson, que va con la intención de presentar y dar a conocer su nueva película Black Adam, que se estrena en cines el próximo 21 de octubre de 2022.

Dwayne Johnson. GTRES

Jueves 20 de octubre: Daniel Craig y Kate Hudson

Por último, despide la semana la visita de Daniel Craig y Kate Hudson, dos actores que estarán acompañados por el director y guionista Rian Johnson. Presentan Puñales por la Espalda: el misterio de Glass Onion, una nueva película para Netflix, que estará disponible a partir del 23 de diciembre de 2022.

El actor Daniel Craig. GTRES