Sánchez se proclama "heredero" de González, que le pide "dar certidumbre en uno de los momentos más complejos que hemos vivido"

El PSOE ha dado este lunes el pistoletazo de salida a la conmemoración del triunfo de Felipe González en las elecciones de 1982. Lo ha hecho con la inauguración de una exposición en Ferraz, sede general de los socialistas, llamada '40 años de progreso, 40 años de democracia 1982-2022', que ha reunido al propio González con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. El actual jefe del Ejecutivo ha dicho sentirse "heredero" de sus antecesores después de que González reconociera la situación actual como "uno de los momentos más complejos que hemos vivido", por lo que le ha pedido a Sánchez dar "certidumbre", incluso "cuando no las tenga", en un mensaje sin críticas ni recados encubiertos al actual habitante de la Moncloa.

"Hay quien tiene miedo a mirar al pasado, pero para nosotros es un acto de orgullo", ha reivindicado Sánchez, que ha dicho "reconocerse en la obra de quienes nos representaron". "Nos sentimos herederos de vuestro legado, de haber estado en el lado bueno de la historia", ha señalado también referenciando a Zapatero, que ha sido el único de los tres que no ha intervenido.

El presidente Sánchez ha señalado que el triunfo de González, que se impuso a Adolfo Suárez con una mayoría amplísima de 202 escaños en el Congreso de los Diputados, "no solo forma parte de la historia" del PSOE, "sino también de la memoria de España, que pasó del blanco y negro al color de la modernidad". Asimismo, ha reivindicado que los gobiernos del expresidente le dieron "autoestima" a España, que "abrió sus puertas al mundo". También el actual presidente ha querido reconocer el trabajo de Zapatero recordando la aprobación del derecho al aborto, el matrimonio igualitario o el "refuerzo" del sistema de pensiones.

González, que ha reconocido haberse sentido "abrumado" tras ganar las elecciones "por una responsabilidad" que le "desbordaba por edad", ha hecho un repaso de sus políticas, desde la aprobación de la educación universal y gratuita hasta el sistema nacional de salud. El expresidente, que estuvo al frente del Ejecutivo durante 13 años, sí ha reconocido el momento actual, propiciado por la guerra de Rusia contra Ucrania, como "el más complejo", incluso más que cuando en España se firmaron los pactos de la Moncloa y el pacto constitucional. Es por eso por lo que ha puesto como tarea al presidente dar certidumbre, "incluso" cuando no la tenga. "Los políticos no pueden trasladar sus dudas, por legítimas que sean. Y puedes equivocarte y rectificar, quien no sabe eso son los más sectarios", ha añadido.

El actual presidente ha recogido el testigo y también ha puesto la mirada en el futuro, casi inmediatamente después de que el CIS haya publicado su última encuesta que le da como ganador de unos eventuales comicios con cuatro puntos de ventaja respecto a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. Como tareas pendientes, Sánchez ha enumerado la "lucha contra la desigualdad" y la incorporación del ecologismo a su proyecto con medidas como la de la gratuidad del transporte público que depende del Estado. "Hay muchas incertidumbres, pero también una certeza: el PSOE nunca va a gobernar olvidando sus valores, sus principios, viendo oportunidades donde otros ven amenazas. No nos asustan ni los retos ni los desafíos", ha concluido el presidente.