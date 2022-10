El 'streamer' Felix 'xQc' da positivo en COVID tras acudir a la convención de Twitch de San Diego: "Estoy absolutamente aniquilado"

El streamer más exitoso de todos los rankings mundiales, xQc, preocupó a sus seguidores hace unos días al no realizar su habitual directo de casi doce horas diario. El canadiense es uno de los más consistentes e incluso durante su viaje a San Diego para la TwitchCon llevó a sus seguidores en directo por las instalaciones.

Sin embargo, tras apenas 24 horas desaparecido, Felix ha reaparecido en su cuenta de Twitter para desvelar el verdadero motivo de su ausencia, que muchos señalaban que tenía que ver con que estaba pasando un par de días en familia.

Desde el suelo del baño ha anunciado que era su "primer diario de COVID": "Me encontraba mal, así que he comprado esta cosa de prueba y tiene dos líneas, así que es positivo", ha enseñado, con un segundo test para corroborar.

Ha reconocido que se siente "absolutamente aniquilado", pero que "la respiración está bien": "Me duele la cabeza, me duelen todos los músculos, siento como si me atacaran en los músculos", ha concluido.

Sus redes se han llenado de mensajes de apoyo y también de preocupación de alguno de los compañeros con los que estuvo durante el viaje a San Diego para la convención. Parece que pudo haberse contagiado después, pues ninguno ha desarrollado síntomas aún.

También aseguró que iba a dar más novedades según fuese avanzando la enfermedad, pero simplemente ha compartido imágenes desde el caos de su habitación. En total, ya van cinco días sin hacer directo, un gran récord para el joven.