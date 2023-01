El pasado mes de agosto fue noticia que las galeras tiradas por caballos habían sido prohibidas en la ciudad mallorquina de Palma y que pasarían a convertirse en vehículos eléctricos. Barcelona prohibió los carruajes de caballos en 2015, tras el fallecimiento de un equino en la vía pública, y que se hizo realmente vigente en 2018, al no renovar la última licencia que quedaba activa.

En la comunidad autónoma de Andalucía es un tipo de vehículo turístico común en varias ciudades. En Sevilla, la veterana propuesta de varios colectivos para acabar con esta actividad no es del agrado del Ayuntamiento y los cocheros sevillanos dicen no estar alarmados por ver amenazados sus puestos de trabajo. La Ordenanza reguladora del transporte de viajeros en coches de caballos en el municipio de Sevilla puede leerse desde aquí, accediendo al PDF de consulta pública.

Las calesas con tracción animal también están presentes en Jerez, Córdoba o Málaga. En esta última, y sin ser un carruaje en sí, son muy representativos los burros taxi de Mijas, a los que el Ayuntamiento ha incorporado, desde el 2020, al convenio de trabajo para que los équidos no pueden cargar con personas que superan los 80 kilos, deberán tener un descanso obligatorio entre las dos y las cinco de la tarde y se les ha impuesto horarios de trabajo más restringidos. En temporada alta estos animales realizan entre tres y cuatro carreras al día. En el texto legal, también se incluyeron exigencias como las medidas adecuadas de los establos de descanso, la existencia obligatoria de un botiquín en el mismo o la edad mínima de tres años para que estos burros puedan incluirse en las rutas.

Un proyecto piloto y aportes económicos

Sergio Torres, el director general del departamento que ha redactado el Anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales, perteneciente a la Subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, indica que están trabajando en este tema y que lo han intentado incluir tanto en el proceso de elaboración de la ley como en el proceso actual de enmiendas. Pero su inclusión se ha encontrado con dos obstáculos: el criterio desfavorable desde el Ministerio de Agricultura, dado que estos animales se consideran de producción y por lo tanto son de su competencia y provoca un conflicto de autoridades, y que los carruajes o calesas eléctricas no cuentan aún con una homologación de circulación.

Respecto a esto último, la Dirección General de Derechos de los Animales ha mantenido reuniones bilaterales con el Ministerio de Industria para agilizar la regularización de los vehículos de motores eléctricos y baja velocidad. Sergio Torres confía en que el proceso no lleve demasiado tiempo, debido a sus características especiales, y que la homologación sea una realidad para el primer trimestre del año 2023.

"Es decir", explica el director general, "que por mucho que un ayuntamiento quisiera implementar el uso de calesas eléctricas en su municipio, no existe aún una homologación por parte del Ministerio de Industria para su uso, y nosotros hemos dado el primer paso para activar este proceso". Una vez aprobada la homologación, es competencia de las empresas fabricantes presentar sus prototipos al Ministerio de Industria. Sergio Torres también nos informa de un plan piloto que han desarrollado con el Ayuntamiento de Palma y que permitirá que veamos las primeras galeras eléctricas en esta ciudad mallorquina en la próxima primavera: "vamos a cerrar, en breve, un acuerdo con Palma para dotarles de una partida presupuestaria y que puedan adquirir una serie de calesas eléctricas para iniciar un proyecto piloto".

El tema de competencias ministeriales es más complicado, por lo que el equipo de Sergio Torres opta por una alternativa menos conflictiva, "ya que no podemos incluirlo en la elaboración normativa, y nos parece un asunto importante, lo que sí vamos a hacer es trabajar en un proyecto para incentivar y apoyar a los municipios que deseen realizar la transición hacia vehículos eléctricos, aparte de la ayuda que hemos aportado potenciando el trámite de su homologación", nos informa.

En un informe técnico del 2016, la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA), señala, sobre estos vehículos de tracción animal, que “la permanencia de estos animales durante largos períodos de tiempo de pie cuando no están circulando, es causa de lesiones en tendones, músculos y huesos”. También aluden a la sensibilidad de los caballos a los ruidos fuertes, el estrés que les produce el tráfico rodado y la exposición a la contaminación urbana. No solo tienen presente el estrés que pueden llegar a padecer estos animales, sino también el distrés, que definen como “el estado de malestar que se presenta cuando la capacidad de respuesta del organismo ante situaciones estresantes se sobrepasa, o cuando el organismo en cuestión no se adapta a las mismas”.

El Partido Animalista PACMA también plantea a diferentes ayuntamientos que inicien la sustitución de estos carruajes por otros con motores eléctricos. Dentro de su campaña “Coches de Caballos Eléctricos Ya”, iniciada a comienzos de verano, el coordinador provincial de PACMA en Cádiz, se reunió en septiembre con la concejala de Turismo y el delegado de Protección Animal para proponer al Ayuntamiento de Jerez que retire de las calles los coches de caballos y se sume a la tendencia de hacer la transición hacia los vehículos eléctricos. Así mismo, PACMA también pide prohibir en términos más generales el uso de caballos de tiro en ferias y romerías en toda Andalucía, después de que más de 130 animales hayan muerto trabajando en la última década.

La situación en otros países

Retirar estos vehículos turísticos es una tendencia en alza en el mundo: en agosto de este mismo año, con la aprobación de la Cámara de Diputados y pese al voto en contra de los partidos de extrema derecha Liga, liderado por Matteo Salvini, y de Fratelli d’Italia, cuya líder, Giorgia Meloni, se ha convertido en la primera mujer que preside el Consejo de Ministros de la República Italiana, Italia pondrá fin a este negocio y las licencias actuales se convertirán en licencias de vehículos eléctricos y de taxis.

También durante este verano, los legisladores del Consejo Municipal en Nueva York han presentado un proyecto de ley para reducir la presencia de carruajes de caballos en el archiconocido Central Park a partir de 2024, reemplazándose, de nuevo, por vehículos eléctricos de baja velocidad. La iniciativa ha sido bien recibida y ahora se encuentra pendiente ante el Comité de Salud del Consejo Municipal de Nueva York. No es para menos, habida cuenta que en 2020 National Geographic dedicaba un durísimo artículo al uso de estos carruajes en la popular ciudad estadounidense. En Praga, la prohibición de los carruajes tirados por caballos, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Todas estas ciudades se suman a la lista de otras ya declaradas partidarias de sustituir los carruajes tirados por caballos por motores eléctricos como París, Londres, Montreal, Nueva Delhi, Tel Aviv o Las Vegas.