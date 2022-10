Las entrevistas a los personajes más relevantes del plano social de nuestro país se han convertido en lo más comentado de los lunes de El programa de Ana Rosa donde, tras ponerse frente a Ortega Cano, en esta ocasión, Ana Rosa Quintana ha sentado en su sillón a Olga Moreno.

Un año después de que la empresaria andaluza rompiera su relación con Antonio David Flores por la infidelidad de este, que mantenía una relación sentimental con la periodista Marta Riesco, Olga ha decidido sentarse en el Club Social del matinal de Telecinco para explicar cómo es su vida actualmente.

"Parece ser que la ruptura sí que la has superado", ha señalado la presentadora, haciendo referencia a la nueva ilusión de Olga, Agustín Etienne, su representante, quien la ha acompañado durante su intervención en Mediaset. "Me costó mucho. Es verdad que se pasa mal y públicamente se hace doblemente duro. Yo creía que no iba a salir de ahí, pero aquí estoy, feliz e ilusionada". "Lo peor fue contárselo a Lola", ha agregado Moreno.

Asimismo, Moreno ha explicado que su relación con Antonio David, actualmente, está "bien": "Es cordial. La verdad es que no nos vemos porque tenemos a los niños una semana cada uno. Cuando él los recoge, yo ya me he ido. Pero sí hablamos mucho". Además, Olga ha agregado que David Flores "no se separa de su hermana Lola".

Quintana ha recalcado que el hecho de que Olga asuma también la custodia compartida de David es algo "muy generoso", a lo que esta ha respondido: "Yo sé que David es feliz con su hermana y conmigo. El padre, si ve a su hijo feliz, vamos a seguir exactamente igual".

Respecto a su relación con Etienne, Olga ha destacado: "Agustín me ha ayudado mucho. He llorado muchísimo con él, no sé ni cómo está conmigo después de todas las cosas que le he contado. Yo en mi vida me había fijado en él. Como representante es un número uno porque nos cuida y nos trata como nadie. De la noche a la mañana, surgió. Recuerdo que yo le decía 'al final terminamos juntos', pero él nunca se lo creía. Me atraía, aunque él me daba largas. Siempre salíamos con amigos y yo le decía '¿me darás una cita los dos solos?' y me la dio".

"¿Enamorada? No quiero ponerle título, pero sí que estoy muy ilusionada y feliz. Me ha devuelto las ganas de vestirme, de salir. Estoy como una adolescente", ha agregado Olga para, después, aclarar que Rocío Flores se enteró de su relación con Etienne "dos semanas antes de que saliera la revista": "Se ha enterado antes que mi hija, que mi madre, que mi familia y que mis amigos. Yo creí conveniente que ella se enterase y es lo único que Agustín me pidió, que se enterase Rocío".

Además, la empresaria ha apuntado que le envió un mensaje a Rocío Flores al que no ha contestado: "No lo entiendo porque Agustín se ha portado siempre superbién y Rocío le quiere mucho". "Me imagino que a ella le cuesta más trabajo digerirlo después de lo que ha pasado con el padre. La gente que me quiere y me ven felices, ellos son felices, así que tienen que estar felices de verme así ahora mismo. Yo no hago daño a nadie, llevo un año y medio separada".

"Yo ahora mismo estoy feliz. Quiero ver el presente, mirar hacia el futuro. El pasado son etapas que se cierran y se dejan atrás. Quiero ser feliz y que mi gente sea feliz", ha apuntado Olga Moreno que, además, ha recalcado que ha "estado enamorada" de Antonio David "hasta el día de la revista: "No es que estuviéramos bien, pero son baches que pasas. Salió lo del autobús, cosas de otro programa... Nos distanciamos, pero de ahí a separarme...".

Respecto a Antonio David, Olga ha señalado que se enteró de la relación con Marta Riesco por los medios de comunicación y, pese a ello, ha recalcado: "Le deseo lo mejor, que sea feliz, porque es el padre de mi hija y quiero que esté feliz. Se lo merece". Además, ha explicado que confía "plenamente" en Agustín.

Olga ha añadido que esta no es la primera vez que Rocío Flores se enfada con ella, aunque ha destacado: "Sé que mañana o pasado hablaremos, como pasa en todas las familias. Ella ama a su hermana, me ama a mí, yo la amo a ella. En realidad nos queremos muchísimo y sé que todo se va a arreglar. Cuando hay cariño y amor, todo se arregla. Espero verla trabajando contigo, a tu lado".

Con respecto a estas últimas declaraciones, Quintana ha resaltado que ella no sabe mucho acerca del posible regreso de Rocío Flores como colaboradora del Club Social del matinal: "Sé que hay que llegar a acuerdos y aún no se ha llegado".