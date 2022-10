Debido al cáncer de mama, Ana Rosa Quintana se ha convertido en uno de los iconos más reconocidos de nuestro país. Durante más de un año, la presentadora se ha ausentado de El programa de Ana Rosa para someterse a los distintos tratamientos contra el cáncer y, el pasado 10 de octubre, se reincorporó al frente del matinal.

Sin embargo, no solo nuestro país se ha hecho eco de la recuperación de la presentadora. Este lunes, el matinal ha contactado en directo con Alex Rodríguez, corresponsal en Nueva York, quien ha dado a Ana Rosa una noticia completamente inesperada.

La presentadora se ha convertido en un auténtico icono, también, en Times Square, donde cada día aparece la imagen de Ana Rosa en una de las pantallas gigantes del emblemático lugar estadounidense.

"Por primera vez, la imagen de nuestra querida Ana Rosa Quintana está ocupando todas y cada una de esas pantallas. El mensaje es claro: 'Bienvenida, Ana Rosa'. Es un homenaje para ella y para su lucha que, sin duda, da, cada día, esperanza a miles de mujeres de todo el mundo", ha señalado el periodista.

La presentadora, completamente alucinada, ha apuntado: "Esto es un montaje". A lo que Patricia Pardo se ha apresurado a aclarar que no: "Te juro que es verdad". "Sale 80 veces al día durante 30 segundos", ha agregado Rodríguez que, además, ha destacado que había recibido muchos mensajes de españoles que paseaban por Times Square y fueron sorprendidos por el rostro de la presentadora.

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha decidido elevar una protesta contra la inversión en investigación: "Estoy leyendo que hay algunos medicamentos que han sido autorizados en Europa y esto es importante, sobre todo, para el cáncer de mama triple negativo, que es complicado, y no están autorizados en España porque son muy caros. Eso no puede ser".

De la misma manera, la presentadora ha enviado un nuevo mensaje de ánimo para todas aquellas mujeres que "están siendo o han sido diagnosticadas o están pasando un cáncer de mama": "Hay que tirar para adelante e intentar vivir cada día. Pensemos que esto va a durar mucho tiempo, no creamos que el día que se termina el tratamiento se ha acabado. Necesitan del acompañamiento de la ciencia, de los médicos, de las enfermeras, de todo el mundo. Las mujeres tienen que seguir y en ningún momento bajar la guardia. Hay que tomarse las pastillas que dicen, hacer deporte, tener cuidado con la dieta...".

Finalmente, tras recalcar que el próximo miércoles abordaría el tema más profundamente con motivo del Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, Ana Rosa ha sentenciado: "La mayoría de las mujeres consiguen curarse, pero hay otras que no lo consiguen. No digamos eso de 'ha luchado mucho, pero al final le ha vencido la enfermedad'. ¿Qué pasa, que esas mujeres lucharon menos? No, lucharon exactamente igual, pero hay que pensar que también puede ocurrir".