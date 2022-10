Los colaboradores de 'Espejo Público', indignados con la obsolescencia programada de los electrodomésticos: "Es un tongo"

Comprar un electrodoméstico nuevo se ha convertido en un verdadero lujo al que no todo el mundo puede aspirar, por ello, la opción de repararlos es una de las salidas más viables para aquellos que prefieren alargar un poco más la vida útil de sus aparatos.

Este lunes, Espejo Público se ha trasladado a un taller en el que uno de los reparadores ha señalado que, desde el aumento del coste de la vida, el número de reparaciones ha crecido hasta en un 20%. Además, el técnico ha destacado que en el 90% de los casos es recomendable reparar antes que adquirir un aparato nuevo.

Así, el técnico ha agregado que la mayoría de electrodomésticos que se reparan son planchas, microondas o aspiradoras y que, a no ser que las piezas necesarias tengan que ser importadas de otros países como China, la reparación es una opción más rentable.

"Soltar del bolsillo entre 400 y 500 euros por una máquina nueva... No llega. También hay que comer", ha destacado un cliente que llevaba a reparar una taladradora. Por su parte, Susanna Griso ha apuntado: "Si se trata de un electrodoméstico pequeño, como una batidora, posiblemente lo cambie por uno nuevo; pero si es, por ejemplo, la nevera... me lo pienso".

Sin embargo, desde el plató, los colaboradores no han podido evitar mostrar su frustración ante la obsolescencia programada de los aparatos electrónicos que, después de un tiempo determinado, dejan de funcionar. "Están diseñando un producto que va contra el medioambiente. Es un tongo", ha señalado una de las colaboradoras.

Lucía Etxebarría, además, ha comentado su experiencia personal: "Mi lavadora tenía 21 años y he tenido que comprar una nueva que sé que no me va a durar más de diez años". De la misma manera, el matinal ha mostrado dos facturas de reparación de dos electrodomésticos y, en ambos casos, resulta más económico arreglarlos que adquirir uno nuevo.

Finalmente, desde el plató de Antena 3, los colaboradores han recomendado a los espectadores fijarse en una nueva etiqueta en los productos que adquieran: "Deben llevar las siglas ISSOP, que significa que no está programados para dejar de funcionar".