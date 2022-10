Ana Rosa Quintana nombra a la competencia al referirse a Dinio: "Al hablar de intérpretes pienso en alguien de 'Aquí no hay quien viva'"

La detención de Dinio García tras, presuntamente, apuntar a su pareja con una pistola, ha supuesto una auténtica revolución en los medios de comunicación, que rápidamente se hicieron eco de la noticia.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha comentado la retención de Dinio, a quien Patricia Pardo se ha referido como 'actor'. Ante la mirada de sorpresa de Ana Rosa Quintana, Pardo ha señalado que hace un tiempo que Dinio se dedica a la actuación en producciones pornográficas.

La presentadora, que no ha podido ocultar su estupefacción, ha destacado: "Es que cuando dices 'actor' yo estaba pensando en Aquí no hay quien viva".

El cubano comenzó a participar en espectáculos eróticos, pero ni su empleo ni su aparición en diversos programas de televisión le han mantenido alejado de la polémica. Así, en esta ocasión, ha sido detenido por los Mossos tras, supuestamente, apuntar con un arma detonadora a su pareja delante del hijo menor de ambos.

Por su parte, la esposa del actor, que declaró ante los Mossos, ha utilizado sus redes sociales para apuntar que no ha presentado ninguna denuncia contra Dinio: "No le he denunciado. Mañana quiero que mis dos hijos vayan tranquilos al colegio".