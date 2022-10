Qué coches no podrán acceder a las zonas ZBE de la Comunidad de Madrid a partir de enero 2023

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, regula una serie de medidas que tratan de bajar las emisiones contaminantes, sobre todo, en las grandes ciudades. Esta ley, que fue aprobada en 2021, contempla normativas que se deben aplicar en pocos meses, antes de 2023.

Concretamente, se indica en la mencionada ley que, en los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, "se adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad". Así, se estable que se deben regular Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2023.

Municipios de más de 50.000 habitantes en Madrid

En concreto, en la Comunidad de Madrid hay un total de 23 municipios que tienen más de 50.000 habitantes, incluyendo la propia capital de Madrid. Los municipios dentro de la Comunidad de Madrid que superan los 50.000 habitantes son los siguientes:

Alcalá de Henares ​Alcobendas Alcorcón Aranjuez Arganda del Rey Boadilla del Monte​ Collado Villalba Colmenar Viejo Coslada Fuenlabrada Getafe Leganés Madrid capital Majadahonda Móstoles Parla Pinto Pozuelo de Alarcón Rivas - Vaciamadrid Las Rozas San Sebastián de los Reyes Torrejón de Ardoz Valdemoro

¿Qué coches no podrán circular por estas zonas?

Lo cierto, es que si se establecen finalmente las Zonas de Bajas de Emisiones en todos estos municipios de la Comunidad de Madrid, habrá una gran cantidad de vehículos que no podrán circular.

En cifras, cerca de tres de cada diez coches que circulan actualmente por la región se verán afectados por las ZBE, ya que no tienen la etiqueta, tal y como indican desde Solera, que recoge datos de MSI, revelados por el Observatorio de la Posventa de Faconauto, celebrado hoy en la capital.

De hecho, la Comunidad de Madrid suma más de 4,1 millones de vehículos, de los que cerca de 1,2 millones no tienen etiqueta. Además, la mayoría de estos coches están presentes en las ciudades a las que les afecta la Ley de Cambio Climático por tener más de 50.000 habitantes.

Concretamente, serán todos aquellos vehículos que no dispongan de la etiqueta ambiental de la DGT o estén dentro de la categoría A. Dentro de la categoría turismo y furgonetas ligeras, no les corresponde distintivo ambiental a los motores de gasolina anteriores al año 2001 y a todos los diésel anteriores a 2006. El caso de las motos, serán aquellas que no cumplen con las normativas Euro I matriculadas antes de 2003.

Además, los vehículos con etiqueta B y C también podrían ver mermada su capacidad de circular por estas ZBE si así lo deciden los diferentes consistorios.