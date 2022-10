Críticas por el lenguaje soez de Jaime Peñafiel al hablar sobre la madre del supuesto hijo del rey Juan Carlos: "Con lo educadito que eres..."

A pocos días de emitirse en ¿Quién es mi padre? una entrevista de Albert Solá, supuesto hijo del rey Juan Carlos I, el protagonista falleció repentinamente en un bar. Tras ello, saltaron todo tipo de teorías, como ya le había ocurrido a lo largo de su vida, que más tarde han tratado este fin de semana en el programa Fiesta.

Después de visionar un vídeo resumen del caso, Jaime Peñafiel, presente en el plató, ha protagonizado una vez más una polémica intervención. Tras asegurar que Solá no sabía que el año en el que nació fue justo cuando el monarca mató a su hermano, pronunció unas palabras poco adecuadas.

"Cuando él dice que Juan Carlos conoció a su madre o se folló a su madre era un cadete de 17 años", dijo el periodista. Segundo después, sus compañeros y Emma García reaccionaron sin entender muy bien su comportamiento.

"¿Qué ha dicho? Peñafiel... Que yo te recuerdo más delicado", afirmó la presentadora. "¿Qué he dicho? Cuando conoció a su madre sexualmente era un cadete y estaba en Zaragoza", contestó él con unas expresiones que parecían confirmar su rectificación.

Posteriormente, tras meter la pata alguna que otra vez más, afirmando por ejemplo que al rey no se le puede acusar de nada en estos aspectos, su lenguaje le volvió a jugar una mala pasada.

"Esta señora es de Barcelona y Juan Carlos era cadete en Zaragoza. ¿Se escapó una noche para echar un polvo a esta señora? Pues no", aseguró Peñafiel, que de nuevo arrancó los comentarios de la periodista.

"De verdad, es que no estoy acostumbrada a ver a Jaime hablar así. Te has modernizado. Bueno, no sé si modernizado o cómo definirlo", dijo, antes de confirmarle que no se trataba de nada malo: "Me extraña en ti con lo educadito que eres decir 'polvo'. Eso no es malo, pero lo otro que has dicho me ha parecido fatal".

"Cuando dices que se folló a tu madre era un cadete de 17 años". Deberían de prohibir a Jaime Peñafiel ir a televisión, con esas edades y esa boca donde mejor puede estar es jugando al dominó. #FiestaT5 — Fátima (@UnaMujerDe51) October 16, 2022

Ante todos estas desafortunadas palabras, las redes sociales han explotado contra el colaborador. "Qué comentario más zafio, grosero, machista, misógino...", escribió una usuaria de Twitter, mientras que otra aseguró que "Deberían de prohibir a Jaime Peñafiel ir a televisión".