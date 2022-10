Abigail Breslin, la niña de 'Pequeña Miss Sunshine', desvela que fue víctima de violencia de género: "Me pegaba con regularidad"

Desde hace varios años, octubre es el Mes para la Concienciación sobre la Violencia de Género en Estados Unidos (Domestic Violence Awareness Month, o DVAM) y ese es el marco que ha elegido la actriz Abigail Breslin, quien a pesar de su exitosa carrera muchos fans aún recuerdan por su memorable papel de la joven protagonista de Pequeña Miss Sunshine, para hablar de la relación abusiva de la que ha sido víctima.

La intérprete de 26 años ha dado a conocer que estuvo saliendo con un hombre que le hizo sufrir cada segundo que estuvo a su lado y en un post en Instagram, donde tiene algo más de 530.000 seguidores, ha dado a conocer su caso. "Como superviviente de violencia de género me siento obligada a escribir un poco sobre mi historia. Estuve en una relación muy abusiva durante casi dos años", comienza su texto.

Según explica, como estaba "tan enamorada" al principio todo "era perfecto". Sin embargo, continúa, su abusador "se aprovechó" de su "inocencia e ingenuidad" y "muy pronto" la relación se volvió "violenta" contra ella. "Me pegaba con regularidad, me encerraba en habitaciones y me obligaba a fingir que todo iba bien y normal mientras tenía que lidiar con lesiones intensas, que la mayoría de la gente no quiso ver", subraya.

Abigail, que ha participado en éxitos posteriormente como Zombieland o la serie Scream Queens, ha desvelado que utilizaba "corrector y mucha base de maquillaje para ocultar todos y cada uno de los moratones" porque extrañamente aún seguía preocupándose por este hombre, así como que todo ese ataque físico venía acompañado de "una plétora de humillaciones, vejaciones y abuso verbal".

Admite que sintió "fea y odiada" y que se merecía "menos que una basura". "Estaba segura de que, inherentemente, debía de haber algo mal en mí", confiesa, así como que era "una perra, un problema, una estúpida, una inútil, una ridícula y una chica demasiado sensible y antipática". "Los dos años en los que más sola me he sentido", agrega.

Es por ello que agradece tantísimo el apoyo incondicional de su familia y amistades, con quienes siempre está "en deuda" por creer en ella. Ahora, asegura, se siente "maravillosa, sana, feliz e increíblemente bien" con su prometido, Ira Kunyansky, si bien hay noches que tiene "pesadillas". "Aún me estoy curando", admite, así como que espera que este paso que ella ha dado ayude a otras mujeres a entender que "se puede salir" de esas relaciones abusivas.