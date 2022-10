Brutal enfrentamiento de Gloria Camila y Nagore Robles lleno de descalificaciones: "¿Empatizas con tu hermana?"

Gloria Camila, última expulsada de Pesadilla en el paraíso, acudió este domingo al plató de Telecinco para tratar de todos los temas candentes de la actualidad que le sobrevuelan. Los ocurridos dentro del concurso y, por supuesto, lo que ha pasado fuera, con su familia.

"He llorado mucho", dijo, sobre su estado después de salir del reality. Algo que no importó a Nagore Robles, colaboradora. "Has sido irrespetuosa, altiva, soberbia", le reprochó la vasca. "Continuamente has provocado a Marco cuando ha sido un tío supereducado, ¿vas a ir dando lecciones de educación tú a quién?".

Gloria Camila se defendió alegando que cada uno ve el concurso de una manera, por lo que, de nuevo, recibió la réplica de Nagore. "La que comenta los concursos soy yo, no tú, por eso soy colaboradora. Todos iguales".

Pero la hija de Ortega Cano siguió con su discurso: "Digo que me he pasado con mi carácter, pero tampoco me voy a callar cuando he visto faltas de respeto he sido yo. Nadie va a decir lo que he vivido y no".

"Nunca nadie te puede decir nada, porque eres Gloria Camila", le reprochó la tertuliana. "Por ser Gloria Camila estoy aguantando mucho más que otros", se defendió la exconcursante, que recibió otro ataque: "Has faltado a todo el mundo en Pesadilla en el paraíso".

El enfrentamiento fue a mayores cuando pasaron del reality a lo ocurrido fuera, como las declaraciones de Kiko Jiménez o Rocío Carrasco estos días. "No tengo ninguna duda de que es muy duro que una expareja hable intimidades de ti, de tu familia... ¿Empatizas con tu hermana, que ha estado aguantando que un ex hable durante 20 años?", le comentó Nagore. "Eso es otra historia. Yo siempre he sido de empatizar mucho, no es agradable. Pero en ese tema no entro", respondió Gloria Camila.