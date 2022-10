Tu horóscopo diario: lunes 17 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 17 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los astros te traerán un buen comienzo de semana, con apoyo de la suerte y éxitos en tu trabajo, o en su caso podrás recoger el fruto de aquello que siembres. Un día bueno e inspirado para tomar iniciativas o decisiones, incluso de cierta importancia, en el que vas a recibir el apoyo y la ayuda de tus amigos y protectores.

Tauro

Comienzas una nueva semana con un día en el que vas a ir de menos a más para llegar a ser, finalmente, bastante bueno o al menos que tú te sientas muy satisfecho. Por la mañana te sentirás algo más inseguro o indeciso, te costará un poco arrancar, pero en la segunda mitad del día todas las cosas te van a ir mucho mejor.

Géminis

Este día, que inicialmente comenzará muy bien para ti, te podría traer una dolorosa traición o desengaño de una persona a la que quieres mucho y que estaría relacionada con el trabajo y el amor al mismo tiempo. Va a ser un día difícil en lo emocional, pero de no mediar esto hubiera sido bastante bueno para ti en el trabajo.

Cáncer

No renuncias ni renunciarás nunca a tus sueños, pero no hace ninguna falta que lo hagas porque estos mismos sueños son los que te proporcionan una motivación para luchar en la vida y superarte. Hoy tendrás muy presentes a tus sueños e ilusiones o alguno de ellos en particular, porque tienes esperanzas de materializarlo.

Leo

La semana se iniciará para ti con un día de grandes luchas y tensiones en tu trabajo, incluso es probable que te lleves un gran disgusto, aunque esto no significa que vaya a cambiar tu suerte o te sobrevenga alguna gran derrota o fracaso, simplemente será una fea y oscura nube de tormenta que descargará pero luego pasará.

Virgo

Hoy debes estar muy atento a todo lo que sucede a tu alrededor porque van a intentar jugarte una mala pasada en el trabajo o llevarte por un camino por el que no te interesa ir, y todo eso puede suceder sin que tú te des cuenta, por eso es importante que estés atento y no te fíes de aquellos que parecen tus mejores amigos.

Libra

Hoy te va a costar de manera especial iniciar esta nueva semana de trabajo porque no te encuentras del todo bien tanto física como emocionalmente, sobre todo la mañana será especialmente difícil aunque ya por la tarde te sentirás bastante mejor y desempeñarás un papel más activo tras la llegada de una buena noticia.

Escorpio

La nueva semana te traerá cambios que serán agradables para ti y quizás también algún viaje de trabajo que va a salir bien o al menos según estaba proyectado, pero a pesar de todo ello y en lo más profundo de ti te sentirás algo triste o meditativo, sobre todo hacia la tarde, aunque mayormente por motivos sentimentales.

Sagitario

Aunque en estos momentos tu signo es uno de los más afortunados del zodiaco eso no quiere decir que todos los días vayan a ser bueno o que a veces un fracaso o adversidad sea, al mismo tiempo, la causa de un cambio para mejor, que es lo que te va a suceder hoy. Alguien se va a ir de tu vida, pero con el tiempo te alegrarás.

Capricornio

La semana se va a iniciar para ti con un día de mucha lucha, pero una lucha que va a dar fruto, incluso más del que esperas. Te espera un día agotador y en algunos momentos bastante tenso, aunque luego te va a merecer la pena. Además, también vas a tener algunas sorpresas muy agradables en el amor o tu entorno familiar

Acuario

Tú trabajas, te esfuerzas y te dejas la piel, pero luego son otros quienes reciben las felicitaciones o se llevan la gloria, esta es una reflexión que tendrás muy presente en el día de hoy y que hará que en algunos momentos te encuentres bastante mal de ánimo, pero debes protegerte contra el pesimismo y las emociones negativas.

Piscis

Da comienzo una semana que podría mostrarse altamente favorable para ti. Será un buen momento para tomar iniciativas o simplemente para que despliegues una intensa actividad tanto física como intelectual, además te encontrarás con una gran inspiración o intuición que te será de gran ayuda a la hora de tomar decisiones.