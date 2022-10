La ruina socialista

Estos días el debate sobre la tributación en España está siendo la principal cuestión que nos ocupa a todos y, para sorpresa de muchos, la izquierda no lo está ganando.

Cada vez menos españoles se creen esa falsa premisa de que unos impuestos altos garantizan unos servicios públicos de 'excelente' calidad. La experiencia, la situación que estamos viviendo, es una prueba totalmente innegable de que el socialismo nos trata de manipular con una falsa dicotomía para continuar exprimiendo nuestros bolsillos y poder generar mayor dependencia del Estado. Porque esa es la base del socialismo: no quieren que la gente prospere, no quieren acabar con la pobreza. Lo que buscan y necesitan conseguir es una sociedad dependiente, que les necesite a ellos, que les agradezca en forma de votos para perpetuarse así en el poder.

43 años de prácticas socialistas que solo han servido para que ellos prosperen, para arruinar a una gran ciudad

Podría poner centenares de ejemplos que ilustren el sistema socialista, pero hay uno que conozco especialmente bien. El caso de Fuenlabrada, una ciudad del sur de la Comunidad de Madrid que lo tiene todo para ser una potencia en la región y que, sin embargo, concentra los peores datos económicos. Un municipio con uno de los polígonos industriales más grandes de toda Europa pero que, desgraciadamente, lidera los datos de desempleo, de esfuerzo fiscal y que tiene una de las rentas per cápita más bajas de la comunidad. 43 años de prácticas socialistas que solo han servido para que ellos prosperen, para arruinar a una gran ciudad y para generar una estructura de afines caracterizada por el enchufismo para perpetuarse.

El mismo modelo que Sánchez está replicando en todo el territorio nacional. Ahora, con un nuevo impuesto llamado de 'solidaridad' que solo servirá para espantar a quienes generan oportunidades y atacar, al mismo tiempo, la autonomía de Madrid. No les importa destruir riqueza, no les importa arruinar familias, no les importa quebrar una región o un país con tal de intentar imponer su ideología.

Esto es el socialismo y, afortunadamente, ya no engañarán más.