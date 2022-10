Bilbao, 25 años del Guggenheim

Quienes visitan Bilbao después de un cierto tiempo no pueden salir de su asombro. La ciudad industrial, tristona y oscura del pasado, ha experimentado un cambio espectacular. Ahora es una ciudad moderna, con más color en su ambiente, excelentes comercios adaptados a la modernidad y, por supuesto, sin haber perdido nada de lo bueno que ya ofrecía al visitante en el pasado: una de las mejores ofertas gastronómicas del mundo.

Hay quien se pregunta las razones del milagro, además de una buena gestión municipal. Y la respuesta no puede ser otra que la iniciativa de traer a su centro urbano una réplica del Guggenheim de Nueva York. Entonces yo vivía en la ciudad de los rascacielos, había acompañado en sus visitas a tan excepcional museo a algunas personas y cuando me llegaron ondas, a primera vista utópicas, pesé que se trataba de un disparate.

Bilbao no me parecía una ciudad adecuada para albergarlo. Sospechaba que el patronato del Museo no aceptaría y que el Ayuntamiento bilbaíno no tendría capacidad para afrontar semejante pretensión. De España me llegaban opiniones, casi todas opuestas a una inversión de esa naturaleza, considerada un derroche, cuando eran tantos los problemas que existían para crear empleo, reducir el gasto y afrontar la amenaza siempre disuasoria de todo de ETA.

Me equivoqué en mis análisis como tantos otros que lo compartían. Visité el museo pocas semanas después de la inauguración y me encantó, pero mantenía la convicción de que no estaba en un lugar adecuado. El error fue mayúsculo: en pocos años el Guggenheim se convirtió en un éxito y, aunque hay quien lo rechaza, en el motor de la transformación de la ciudad.

Sobre esta realidad cabe hablar mucho, pero hay una primera conclusión y es que, contra lo que muchos opinan, crear cultura, además de contribuir a estimular el valor del arte, genera riqueza. Estos días el Guggenheim cumple sus primeros 25 años. Veinticinco años de un éxito que todos compartimos visitando sus soberbias salas y disfrutando de la prosperidad de su entorno.