Tomatito va a iniciar la edición XVII del Festival de Flamenco de la Comunidad de Madrid, Suma Flamenca, con una esperadísima actuación el martes 18 de octubre en Teatros del Canal. El guitarrista almeriense compartirá el escenario con su hijo José del Tomate, también guitarrista, el percusionista Israel Suárez 'Piraña' y los cantaores Morenito de Illora y Kiki Cortiñas. Del nuevo espectáculo que va a presentar, de sus recuerdos, sus anhelos e ilusiones, conversamos en esta entrevista que concede a 20minutos.

Cuéntenos cómo es ese viaje de la Plaza Vieja a Santa Ana que propone para su presentación en Suma Flamenca.Es un viaje de Almería a Madrid, y un paseo por mis músicas, acordándome de Madrid porque la Alegría en Cádiz se dice Alegría, pero las Alegrías en Madrid tienen una parte que se hacía mucho y son los Caracoles, que son de Madrid. Recordando eso, habrá también alguna pincelada nueva, porque nunca hago lo mismo.

Le acompañará su hijo José del Tomate, también guitarrista.Sí y además le invitaré a que haga un solo, acordándose de nuestra familia, como el Niño Miguel, mi abuelo Miguel el Tomate...



José Fernández Torres 'Tomatito' Almería, 1958. Guitarrista flamenco gitano, acompañó a Camarón de la Isla durante los últimos 18 años de su vida. Tras la muerte de Camarón, comenzó una carrera como guitarrista de concierto a partir de su participación en el I Festival Flamenco de Madrid en enero de 1993. A principios de octubre de 2003, fue el primer solista de guitarra flamenca que actuó en el Royal Albert Hall de Londres. En 2006 grabó el disco Spain Again con Michel Camilo en Nueva York. En 2013 fue condecorado con la Medalla de la Cultura (Música), que concede la Comunidad de Madrid.

¿Cuáles son los primeros recuerdos que conserva de su encuentro con Paco de Lucía?Yo no me creía cuando Camarón vino, después de La Leyenda de Tiempo, y me dijo que iba a grabar con Paco de Lucía el próximo disco. ¡Yo ni me lo creía! Mi ídolo. La admiración profunda que tenía por él. Claro, para mí era como un Dios.



¿Qué momentos especiales vivió con Paco de Lucía?Por ejemplo, cuando iba a su casa y me trataba como si fuera algo suyo. Yo estaba grabando el disco Soy flamenco y le dije “Paco, quiero que hagas un tema conmigo, que he recuperado la voz de Camarón y me gustaría que estuvieras tú ahí”. Me llevé a mi niño y él nos hacía de comer…

¿Era cuando él vivía en Mallorca?Exactamente. Tenía allí su estudio y una casita enfrente donde nos hospedábamos mi niño y yo. Por las mañanas venía para hacer gimnasia y me decía “¡venga, vamos a andar un poquito!”. Cada vez que me acuerdo, me digo qué bien me ha tratado la vida.



Tras la muerte de Camarón dejó de acompañar a cantaores, pero más bien porque nadie le llamaba. ¿Por qué cree que ocurrió eso?

Yo creo que estaba todo el mundo acoplado. Los cantaores y los festivales estaban ya acoplados. No lo sé. No le echo la culpa a nadie, pero la verdad es que no tuve mucha ayuda en ese sentido.

Bueno, pero eso lanzó su carrera como solista. No hay mal que por bien no venga.Eso es. Al final me hicieron un favor. La vida me hizo un favor, pero no estoy molesto con nadie. Yo me esforcé y me hizo ver que en la guitarra había que estudiar, había que dar la cara.



NOTA: Esta gloriosa grabación procede del último concierto de Camarón de la Isla, acompañado por Tomatito, en el Colegio San Juan Evangelista el 25 de enero de 1992, el año de su muerte, cuando ya el cáncer de pulmón avanzaba sin freno. Aquí dejo la crónica de aquel cante postrero.

Es difícil disociar a Camarón de usted. ¿Cómo asumió usted que su vida iba estar siempre unida a él?Yo quisiera que estuviera hasta que me fuera de este mundo. Yo me hice solista desgraciadamente, no afortunadamente. Porque se fue él, si no, ¿porque iba yo a querer tocar solo? ¡Para nada! No me interesaba. Yo me divertía escuchándolo a él, porque era mi ídolo. Era todo. Cuando era pequeño y en mi casa entró un disco de Camarón, en mi casa y en las casas de todos los gitanos. En aquella época, la etnia nuestra ¡cuando escuchábamos eso era …! Luego, tocar para él tantos años. Yo ya no era su guitarrista, era su prolongación.

Los guitarristas, como los cantaores, trazan su estirpe, las fuentes de las que bebieron para fraguar su personalidad. Sabemos que por ahora desembocan en su hijo, José del Tomate, que ya está despuntando pero, ¿cuáles fueron las raíces de Tomatito? ¿de dónde viene todo?De mi familia, por supuesto. Mi padre, mi abuelo Miguel el Tomate, mi tío el Niño Miguel. ¡El que no crea en los genes, de verdad…! Porque si no a lo mejor yo era bombero, pero no. Los genes, cuando se transmiten están ahí.



Quería pararme un poco en ese guitarrista extraordinario al que ha citado, su tío El Niño Miguel. Hábleme un poco de él.

Un genio indiscutible. No porque sea familia mía, dicho fuera de la pasión familiar. Como músico, como guitarrista y como flamenco. ¡Era un genio y ya está! Dicho por el globo de la Tierra flamenco entero. Lo quería porque era mi familia, pero eso es aparte.



Tomatito y José Mercé EUROPA PRESS - Archivo

¿Qué cualidad especial tiene José Mercé para que sea uno de las pocas figuras del cante a la que acompaña?¡Es mi hermano! Es muy buena persona. Mercé es un gran artista y un gran cantaor. Es una persona a la que quiero mucho. Estoy a su disposición cuando él quiera y a la hora que quiera.



¿Cómo han cambiado los inicios de un guitarrista flamenco, la educación musical que recibe, desde los tiempos en que usted empezó a hoy en día?Ha cambiado y Paco de Lucía, el genio de todas las épocas, también lo decía: el guitarrista tiene que tocar para cantar y ahí se hace una gran escuela, porque te pones por delante para seguir al cantaor y coges la humildad de decir, "si él canta un poquito más despacio aquí, yo voy también así y si corre más, voy detrás de él". Que es lo que yo hacía con Camarón. Y luego de ahí sale un buen guitarrista, porque si le gusta el cante, a la hora de componer una falseta, la musicalidad flamenca te la transmite el cante. La voz es el instrumento natural y los demás estamos imitando. Cuanto más imite la voz, mejor.



¿Qué nuevos rumbos ve en la guitarra actual? ¿puede destacar algunos nombres?

Hay de todo. No suelo ser crítico. Hay guitarristas que tocan muy bien como Diego del Morao. Hay varios que tocan bien y tocan para cantar.

En 2013 sacó usted al mercado el disco 'Soy flamenco'. ¿Será en 2023 cuando retorne el flamenco puro, diez años después, con una nueva grabación?Estoy grabando ya y me falta poco. A ver si puedo entregarlo antes de fin de año.



¿Cómo surgió la idea de interpretar el concierto de Aranjuez, en 2019?Es una música tan bonita que le gusta a todo ser humano. !Ese Adagio...! Fue como un reto para nosotros, que no sabemos música, poder aprenderlo. Claro, con un amigo mío músico, guitarrista clásico, que me tenía que decir lo que pone ahí y cómo tenía que hacer.



Usted ha recorrido el mundo entero, actuando ante público de lo más diverso. ¿Algún lugar en que la respuesta del público le haya llamado especialmente la atención?En el Carnegie Hall de Nueva York. ¡Vino George Benson, que era uno de mis ídolos! Cuando le vi allí, me dije, ¡¿pero qué hace este hombre aquí?! ¡Me asusté y todo! ¡Qué bonito! En Japón también hice una gira con Pepe Romero. Con la Orquesta de Tokyo hice Sonanta Suite, ¡qué bien tocaban, guau!.

Volviendo a este paseo por sus músicas, viéndolo con perspectiva, ¿qué momento fundamental destacaría de su carrera?Por ejemplo, el tiempo que he estado con Michel Camilo. Yo hago un tema dedicado a Paco de Lucía que es una balada preciosa, Two Much.

¿Hacia dónde se dirige Tomatito en la actualidad? ¿Cuál es su camino?Pues la verdad es que no lo sé. Lo que vaya viniendo estamos aquí.



¿Hay algún artista o estilo, con los que le gustaría fusionar su guitarra y todavía está pendiente?¡Está todo por descubrir! Con todos los estándares que tengo, voy a ver si hago un disco de jazz, pero allí en Nueva York, con músicos de allí ¡para irme más con ellos! Es la ilusión que tengo para después de mi disco flamenco.