Tu horóscopo diario: domingo 16 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 16 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este podría no ser un buen día desde el punto de vista de las emociones y sentimientos, te vas a dar cuenta de que algo, o a alguien, que tienes un gran deseo de conseguir no será posible llevarlo a cabo. La realidad se impone a los sueños e ilusiones y eso te va a causar un gran pesar, al menos en los primeros momentos.

Tauro

Es probable que este día dominical quizás no sea demasiado agradable, ya que por una u otra razón vas a tener un alto riesgo de que se produzcan algunas tensiones o incluso conflictos en tu vida sentimental o familiar, cualquier cosa poco importante podría llegar a convertirse en el motivo de un crispado enfrentamiento.

Géminis

Te vendría muy bien alejarte de tu círculo familiar y hogareño, quizás viajar, buscar el cambio, descubrir nuevos mundos y nuevas personas. Tienes que desintoxicarte de unos días pasados de mucha tensión y tomar contacto con la naturaleza, salir de la madriguera. Pronto tendrás que afrontar mayores responsabilidades.

Cáncer

Hoy debes tener cuidado porque te sentirás algo triste o melancólico y buscarás la soledad, pero también es probable que te dejes arrastrar por un carácter colérico y tengas algún conflicto con tu pareja o alguno de tus seres más queridos, lo que luego te haría sentirte muchísimo peor. Busca la paz, ellos solo quieren ayudarte.

Leo

Las favorables tendencias para el fin de semana que ya veíamos para el día de ayer van a continuar también este domingo y todo te saldrá como más te gustaría o desearías, y no solo eso sino que como resultado de las iniciativas que estás tomando a lo largo de estos días muy pronto tendrán un importante éxito profesional.

Virgo

Aunque las cosas te salgan muy bien y tu gran capacidad de trabajo te traiga muchos éxitos, sin embargo, el mayor problema reside siempre en ti, en los grandes temores, inseguridades o bajones que te asaltan y te bloquean sin que exista razón para ello. Hoy podrías tener un mal día en ese sentido, cuando no debería ser así.

Libra

Hoy tendrás importantes oscilaciones de carácter, por la mañana te vas a levantar con mal pie y te mostrarás muy exigente y colérico, mientras que por la tarde todo será muy diferente y sacarás tu lado más sensible y cariñoso. En realidad no será un mal día para ti, pero tu sí podrías darle algún disgusto a tus seres queridos.

Escorpio

Tienes que calmarte y pensar mucho los pasos que vas a dar porque de lo contrario hoy podrías tener un día un poco estéril, desplegar una apasionada actividad, pero que luego todo eso no te sirva para lo que realmente estabas buscando. No estás del todo bien y tus iniciativas no dan el resultado que esperas o que te mereces.

Sagitario

Este es, sin duda, uno de los signos más afortunados en estos momentos gracias a las magníficas influencia astrales que todos estáis recibiendo, y particularmente eso te llevará a que disfrutes de un día bastante bueno para los asuntos del corazón. Es el momento ideal para consolidar tu relación de pareja y disolver lo que os separa.

Capricornio

Este va a ser para ti un día lleno de actividad y perseguirás una meta aunque con una gran obstinación. En caso de que hagas algún viaje debes tener precaución porque hay riesgo de accidentes, o simplemente de imprevistos, es un buen día, pero no estará exento de lucha y algunas tensiones con gente de tu entorno cercano.

Acuario

Tras un día de ilusión y esperanza hoy te toparás con un día más difícil, sobre todo porque existe el riesgo de que tengas algún disgusto, o un momento de gran tensión, en el ámbito familiar. Algo va a suceder que te podría causar una gran tristeza o una gran ilusión que se te caerá de repente. Si puedes, evita los enfrentamientos.

Piscis

Este será uno de los signos más afortunados del día porque en estos momentos la suerte está de tu lado y podrás disfrutar de un día feliz junto a tus seres más queridos, incluso si estuvieras solo te vas a sentir muy bien. Por la tarde es probable que te encuentres con más tensión o algún desencuentro en el ámbito familiar.