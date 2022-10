Dulce La Piedra sentencia a los Pantoja y asegura que, en Cantora, se espía a los invitados desde los armarios

Dulce ha llegado al ‘Deluxe’ dispuesta a destapar todos los secretos de la familia Pantoja que no ha contado durante todos estos años. A través de un polígrafo muy polémico, la exniñera de Isa Pantoja decide señalar públicamente a Irene Rosales de la mala relación que tiene su marido, Kiko Rivera, con su familia y hablar de una trama de espionaje de lo más surrealista llevada a cabo en Cantora.

No es la primera vez que Irene Rosales es señalada como “la mano que mece la cuna” o como “un lobo con piel de cordero”. La pregunta de Conchita en el ‘polideluxe’ es directa y la que fuera el principal apoyo de la tonadillera durante muchos años ha decidido dar su opinión al respecto. Dulce niega que piense que Irene es 'la mano que mece la cuna', pero quiere matizar (porque miente): “Le doy la razón en una frase que dijo la Panto cuando dijo ‘es un lobo con piel de cordero’.

Las preguntas del 'polideluxe' han estado muy enfocadas a destapar el carácter oculto de la tonadillera, como por ejemplo que se niega a devolverle a Dulce sus recuerdos más personales e importantes que guardaba de su familia. Se los dejó en Cantora y, según el 'poli', Isabel Pantoja no cede para devolvérselos.

¿Quién se escondía en los armarios de Cantora para espiar a sus invitados?

En un momento de la entrevista, Dulce deja entrever que había alguien en Cantora "que se metía en los armarios", aunque no se atreve a dar más datos. Es entonces cunado Rafa Mora habla de una leyenda urbana según la cual alguien en Cantora se escondía en los armarios con el fin de espiar, no lo que pasaba en las habitaciones, sino por desconfianza de lo que allí pasaba o se decía.

A pesar de que Dulce ha querido tapar esta pregunta mintiendo, al 'poli' no se le engaña: "¿Has oído a Isabel Pantoja hablar pestes de Rocío Jurado por su rivalidad artística?" Es entonces cuando Dulce se ve en la necesidad de contar una anécdota para aclarar esto: "Me dijo un día 'hasta que no se ha casado con un torero, no ha parado".

Anabel Pantoja no se ha librado de las criticas de Dulce. Todo cambió cuando la prima hizo 'un poli' en el que habló mal de Isa Pantoja, y desde entonces no tienen buena relación, Cuenta Dulce que ella le confesó que el dinero de ese programa era para su tía y que luego le fue llorando a Dulce para quejarse de que en su familia "nadie le quería".