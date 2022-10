Ocho lecturas para celebrar octubre, el mes de las escritoras

Llega octubre y de nuevo con él #LeoAutorasOct. Su creación en 2016 por parte de un grupo de tuiteras coincidió con la instauración del Día de las Escritoras -el lunes más cercano a la festividad de Teresa de Jesús, este año el 17 de octubre- por parte de la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Directivas. Dos iniciativas que confirman el interés del público por el trabajo de escritoras. En 20minutos nos unimos a dicha celebración con una selección de ocho libros de reciente publicación escritos por mujeres.

1. 'Lo que hay'. Sara Torres. Novela. Reservoir Books.

Cubierta de 'Lo que hay', libro de Sara Torres. RESERVOIR BOOKS

"Mientras mamá moría yo estaba haciendo el amor. La imagen me asombra y me perturba". Así arranca la primera novela de Sara Torres (Gijón, 1991), un relato que fluctúa entre Eros y Tánatos, quizá para encontrar un espacio intermedio donde un cuerpo marcado por el duelo y el deseo pueda transformar el dolor en belleza. La pérdida, el miedo, el placer, la melancolía, el amor entre mujeres, las relaciones no normativas o la sanación atraviesan este libro marcado por el tono confesional de la premiada poeta que conquista a lectoras y crítica con su debut narrativo.

2. 'Un mapa cómo'. Sara Herrera Peralta. Poesía. La Bella Varsovia.

Cubierta de 'Un mapa cómo', libro de Sara Herrera Peralta. LA BELLA VARSOVIA

Un mapa cómo ofrece pistas para la construcción de mundo. Desde un lugar: la casa, el jardín o el pueblo. Con un árbol, un pájaro, un pan, una sombra. "De niña, los glaciares me daban frío", escribe Sara Herrara Peralta tras nombrar "una radiografía de silencios". Un mapa cómo es refugio y memoria, infancia y vejez, juego y palabra, leche y ancestros. "Cómo se construye un paisaje. Un paisaje cómo". "Quien escribe, resiste", parece responderse.

3. 'El bucle invisible'. Remedios Zafra. Ensayo. Ediciones Nobel.

Cubierta de 'El bucle invisible', ensayo de Remedios Zafra. EDICIONES NOBEL

Su título hace referencia, por un lado, a la repetición de patrones en la cultura-red contemporánea que atrapa a las personas en presupuestos hábitos de consumo en línea y cómo los individuos, al mismo tiempo, repiten esas costumbres pronosticadas por los algoritmos. Por otra parte, alude a la invisibilidad de los códigos que programan el mundo mediado por unas pantallas que, a modo de lentes, nos permiten mirar, mientras que al mismo tiempo no se dejan ver.

4. 'Mis malos pensamientos'. Nina Bouraoui. Novela. Tránsito.

Cubierta de 'Mis malos pensamientos', de Nina Bouraoui. TRÁNSITO

Una larga confesión, sin párrafos ni espacios para tomar aliento. Premio Renaudot 2005, la novela es un extenso monólogo de la narradora frente a su terapeuta. Sesiones semanales de psicoanálisis que sumergen al lector en la identidad de la protagonista, que ahonda en su amor por las mujeres, su relación con la escritura y su división física y emocional entre Francia, país de su madre, y Argelia, el de su padre, donde pasó su propia infancia y del que fue desarraigada. El cuerpo, el ahogamiento, el miedo y el acecho de la muerte son leitmotiv recurrentes.

5. 'Feminismo Glitch. Legacy Russel. Ensayo. Holobionte.

Cubierta de 'feminismo Glitch', libro de Legacy Russel. HOLOBIONTE

"¡Usurpad vuestros cuerpos! ¡Convertíos en vuestros avatares!". Una invitación de la escritora americana a recuperar la confianza en nuestros “yoes” en línea. La autora señala el glitch (fallo) del sistema como oportunidad para descubrir maneras de sortear el dualismo digital, el capitalismo vigilante o las jerarquías de visibilidad. La raza, el género y el sexo influyen y afectan al modo en que se representan nuestras identidades. A través del glitch -más que un lugar, una acción en curso- Russel propone ocupar más espacio para "fantasmear el cuerpo binario".

6. 'Proletaria consentida'. Laura Carneros. NOVELA. Caballo de Troya.

Cubierta de 'Proletaria consentida', de Laura Carneros CABALLO DE TROYA

La ópera prima de la escritora malagueña está escrita de una manera sencilla, sin artificios que decoren el lado más cotidiano de la realidad. Sin embargo, en los detalles y las anécdotas hay grandes dosis de belleza extraordinaria. Compuesta por múltiples relatos, la novela de Carneros retrata una sociedad de clases, con sus miedos e inseguridades heredados de generación en generación, a través de la vida laboral, la familiar, la sexual o la amorosa. El cuidado y las relaciones entre abuelas, madres e hijas se sitúan en el centro.

7. 'El tarot creativo. Una guía moderna para una vida inspirada'. Jessa Crispin. Ensayo. Alpha Decay.

'El tarot creativo. Una guía moderna para una vida inspirada', de Jessa Crispin. ALPHA DECAY

La autora de Por qué no soy feminista reimagina en esta guía los posibles usus del tarot y su aplicación a una vida creativa. La baraja y cada una de sus cartas ofrecen pistas para sortear los bloqueos artísticos. Crispin ofrece un modelo para derribar cualquier muro, arrancar el proceso de creación, ofrecerlo al mundo y hacer todo lo posible para que pueda prosperar. Anécdotas sobre artistas como Virginia Woolf, David Bowie o Rembrandt amenizan este libro para todo aquel que busque inspiración espiritual y creativa.

8. 'Reinventar el amor'. Mona Chollet. Ensayo. Paidós.

Cubierta de 'Reinventar el amor', de Mona Chollet. PAIDÓS

Premio Europeo de ensayo 2022, en él la autora francesa desgrana lo que señala en el subtítulo: "Cómo el patriarcado sabotea las relaciones heterosexuales". Abolir el modelo heterosexual tal y como está asentado en nuestra cultura y construir en su lugar relaciones basadas en la igualdad es la propuesta de este ensayo. El mandato patriarcal y la quimera de lo romántico codifican una manera de ser y de estar femenina que condicionan la realización personal de las mujeres, su autonomía y sexualidad. Chollet invita a buscar una voz propia.