La cuarta parte de las consultas de Primaria en Andalucía son telefónicas y en muchos centros se agotan antes que las presenciales

La irrupción de la pandemia del coronavirus en marzo de 2020 obligó a modificar hábitos de vida en casi todos los aspectos cotidianos con el fin de reducir al máximo los contactos y limitar el riesgo de contagio. Fue por esta razón que la Junta de Andalucía implantó ese mismo mes las consultas telefónicas en la Atención Primaria para atender todas las asistencias que, salvo valoración médica, no requirieran una visita a los centros de salud. Un sistema que se ha mantenido desde entonces y que, pese a la vuelta progresiva a la presencialidad desde octubre del pasado año, ha llegado para quedarse.

No en vano, casi una cuarta parte de las consultas atendidas en los centros de salud andaluces entre enero y septiembre de este año han sido telefónicas. Concretamente, 14,4 millones de un total de más de 59,5, es decir, el 24,2%, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Consumo a 20minutos. Una cifra que no es comparable a la del pasado ejercicio, ya que las consultas presenciales no se empezaron a recuperar hasta el último trimestre del año.

La mayor parte de las asistencias telefónicas en la Atención Primaria andaluza corresponden a los médicos de familia, que en los primeros nueve meses de este año han realizado unos 10,4 millones de consultas telefónicas, que suponen el 33,7% de los casi 31 millones de consultas atendidas por estos profesionales. En términos absolutos, le siguen las consultas de Enfermería: de los 24,29 millones de consultas realizadas en total desde enero, 2,6 se han hecho por teléfono, aunque esto solo supone el 10,7%, ya que, en este caso, muchas de las asistencias consisten en curas y otro tipo de actuaciones que únicamente se pueden realizar de manera presencial.

Por último, Salud ha registrado en el periodo analizado 1,3 millones de consultas telefónicas de Pediatría, que representan el 31,7% de los 4,1 millones de atenciones de estos facultativos.

Adecuar la demanda

En general, los usuarios se decantan por solicitar una cita por teléfono para renovar la medicación y para realizar al médico consultas previas de patologías leves, según explican desde la Consejería, donde constatan que en muchos centros de salud se agotan antes las citas telefónicas que las presenciales. "En Andalucía hay personas que, como no pueden pedir consulta telefónica, se van a la presencial", aseguró hace tan solo unos días la consejera de Salud, Catalina García, quien confirmó que la Junta "no tiene previsto" poner fin a este tipo de asistencias.

Muy al contrario, la Consejería va a realizar un seguimiento de la demanda de ambos tipos de consultas para ajustar las agendas e incrementar, donde se considere necesario, la oferta de las citas telefónicas. "Hay un estudio encima de la mesa para adecuar la demanda a lo que las personas necesitan", manifestó García.

Este sistema telemático de atención a los pacientes forma también parte de la Estrategia de Atención Primaria puesta en marcha por la Junta para mejorar la situación de este nivel asistencial en la comunidad, con medidas, entre otras cuestiones, que mejoren la accesibilidad de los pacientes a sus centros de salud mediante la "redefinición de las agendas profesionales según tipos de demanda clínica y tipos de intervención". El plan estratégico incluye también otras herramientas como la consulta de acogida, que en los primeros ocho meses de este año han rozado el millón de asistencias, con un índice de resolución de casos del 55%.

En Atención Primaria, ha destacado la consejera del ramo, "se está trabajando muy bien" y ahora, "una vez incorporados todos los profesionales de las vacaciones", lo que se está haciendo es "ajustar en cada sitio y, especialmente, donde hay problemas". Según los últimos datos de Salud, la demora media en atención en los centros de salud se sitúa en estos momentos en 3,7 días, aunque "depende del número de recursos humanos".