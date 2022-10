Cómo se comporta cada signo del zodiaco con sus rivales y adversarios

Esta semana vamos a estudiar como cada uno de los signos zodiacales hace frente a sus enemigos y adversarios, a los que les quieren atacar y hacer daño, tanto si se trata de enemigos originados en el trabajo como de enemistades de tipo personal. Veremos como gestionaría este asunto cada uno de los signos y, por otro lado, quienes tendrían mayor facilidad para buscarse enemigos o, por el contrario, quienes son los que tendrían mayor tendencia a vivir en paz y en concordia con la gran mayoría de sus semejantes.

Aries

Este signo está gobernado por el bélico Marte y sus nativos no temen a sus adversarios o enemigos, a menudo ellos mismos se los buscan, ya sea de forma consciente o inconsciente. Van de frente y cara a cara, no se esconden, sus enemistades casi siempre son públicas y declaradas. Su temperamento colérico e impetuoso los llevará a aniquilar lo que se les ponga por delante. Por lo general, no son nada diplomáticos sino francos y directos a la hora de afrontar la situación, dicen lo que piensan y son los primeros en disparar.

Tauro

Los nativos de este signo son hijos de Venus y tienen un carácter pacífico y diplomático, apuestan por la concordia y la paz y harán lo posible por no crearse enemigos, sobre todo porque es algo que no les conviene ni les interesa para sus ambiciones de elevación, riqueza o disfrutar de los mejor de la vida. Pero si no les queda más remedio que afrontar a enemigos entonces actuarán de un modo maquiavélico, aunque siempre la defensa predominará sobre el ataque y la negociación sobre las hostilidades desencadenadas.

Géminis

Estos nativos podrán crearse enemigos a través de la palabra hablada o escrita y de las comunicaciones en general, que es un ámbito en el que son verdaderos expertos. Su carácter, en muchos casos menudo mentiroso y su tendencia a ir a lo suyo sería otra de las razones por las que van a crearse enemigos. Pero, en contrapartidas, los Géminis los combatirán sobre todo con medios intelectuales: habilidad, astucia, calumnias, maledicencias, hacer de mentira verdad o arruinar la imagen que tienen en su entorno social.

Cáncer

Debido a su gran sensibilidad, inseguridad y sensación de vulnerabilidad harán todo lo posible por no crearse enemigos, y en el caso de que sean atacados no es infrecuente que, de un modo u otro eludan la respuesta. Y también, por esa gran sensibilidad y gran importancia de la vida afectiva, los enemigos serán, en la gran mayoría de los casos, de carácter personal más que profesional. Defenderá a su familia y seres queridos y luchará por ellos mucho más que por sí mismo. Siempre tendrán a alguien que les defenderá.

Leo



Leo es el más fuerte y seguro de sí mismo, no teme a sus enemigos, más bien serían estos quienes deben temerle a él. No buscará crearse enemigos, pero si estos surgen en ningún caso los eludirá ni le asustarán, porque ellos siempre suelen tener mucha más gente que los quiere y les apoya. Sin embargo, en la vida de Leo las cosas nunca son pequeñas y sus enemigos también suelen ser poderosos o importantes, aunque la buena estrella de Leo les hará finalmente triunfar sobre ellos, al menos en la gran mayoría de ocasiones.

Virgo



Los enemigos o adversarios de los Virgo suelen estar relacionados con el ámbito laboral, pero también contribuiría mucho el propio carácter de Virgo: severo, perfeccionista, a menudo poco sociable, quisquilloso, obsesivo y melancólico. En muchos de los casos los enemigos de los Virgo no son realmente enemigos sino más bien personas que no les tienen ningún aprecio y los quieren lo más lejos posible. Pueden verse abocados a la soledad, pero definitivamente, los mayores enemigos se hallarán en el ámbito del trabajo.

Libra



De los doce signos del zodiaco este sería el menos indicado o predispuesto para tener enemigos, al menos los nativos que pueden considerarse “puros” de este signo. Necesitan la paz y la armonía como el aire que respiran y contribuirán a ello más que nadie adaptándose o casi mimetizándose con las demás personas, saben hacerse querer, no caer mal a nadie y también sacar el lado bueno de los demás, pero sobre todo evitar las tensiones y conflictos. Pero si tiene enemigos los intentará convertir en amigos o aliados.

Escorpio

Este es el peor enemigo que nos podemos encontrar, el peor de los doce signos, no perdonan ni olvidan y no pararán hasta que aniquilen a sus adversarios, aunque esa tarea les lleve años. Rencoroso y vengativo, puede llegar a matar o destruir a su oponente y sin duda es el más temido y peligroso del zodiaco, además estos nativos dan lo mejor de sí en las situaciones de mayor tensión o conflicto. A cambio, sus enemigos serán igualmente terribles y peligrosos. Los Escorpio son maestros en inspirar terror y espanto.

Sagitario

Su personalidad bondadosa, optimista y esperanzada le predispone a la amistad y una excelente relación con su entorno, teóricamente es incompatible con hacerse enemigos y aún mucho menos odiar a otras personas. Tienen alma de deportistas y aborrecen el juego sucio, competirán con sus adversarios, e incluso con sus enemigos, de forma limpia y deportiva. Por su carácter optimista, gran vitalidad y seguridad en sí no temerán a sus enemigos y tampoco se van a ensañar con ellos, incluso es fácil que al final perdonen.

Capricornio



En su carrera por elevarse a nivel profesional, económico y social se irán haciendo poderosos adversarios y enemigos, muy tenaces y muy malos, constantes y peligrosos. También estos nativos son así como enemigos, además las enemistades serán constantes y perseverantes en el tiempo. Se tomará todos los años que hagan falta para vencer a sus enemigos, y en muchos casos lo acaban consiguiendo porque son capaces de los mayores sufrimientos y sacrificios, pero nunca pararán hasta haberlos aniquilado completamente.

Acuario

Estos nativos son radicales, puristas e intransigentes en sus ideas, este es el signo de los revolucionarios y todo eso hará que a lo largo de su vida pudieran llegar a crearse muchos enemigos, también de raíz ideológica, con los que se enfrentarán frontalmente para defender ideales políticos, sociales, religiosos o de otro tipo. Cuando un Acuario se encuentra al frente de un país no es infrecuente que le lleve a alguna guerra para defender determinados ideales. Su enemistad es por principios y no de naturaleza personal.

Piscis



En estos nativos se da la curiosa circunstancia de que a menudo sus peores enemigos son ellos mismos. La vida de los Piscis suele tener mucho paralelismo con la de Don Quijote, por un lado, se vuelcan, de un modo u otro, en ayudar a otras personas y luchar por ellas, pero luego a cambio reciben toda clase de tribulaciones y suelen ser traicionados por aquellos que han ayudado, incluso estos pueden llegar a convertirse en enemigos. Muchas veces sus verdaderos enemigos están ocultos y atacan a traición y por la espalda.