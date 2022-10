Truss cesa a su ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, tras la polémica reforma fiscal

Kwasi Kwarteng ya no es el ministro británico de Economía, tras reunirse este viernes con la primera ministra británica, Liz Truss, según informa la prensa británica y ha confirmado el propio Kwarteng con la publicación de su carta de cese en Twitter. "Me has pedido que me aparte y he aceptado", comienza la nota.

Kwarteng se reunió con Truss en Downing Street, jefatura del Gobierno, donde se formalizó su salida del Gobierno ante las presiones sufridas por el Gobierno a raíz del controvertido plan fiscal presentado por el ministro el pasado 23 de septiembre.

Kwarteng es el segundo titular de Finanzas que menos tiempo ha estado en el cargo, ya que asumió el puesto el 7 de septiembre, tras la llegada de Truss a Downing Street. Ha sido cesado tras interrumpir un viaje a Estados Unidos y apenas unas horas después de aterrizar en Reino Unido, donde ya estaban las espadas en alto.

Se prevé que la líder "tory" dará esta tarde una rueda de prensa sobre las 14.00 horas (15.00 horas en la península Ibérica), donde podría anunciar cambios sustanciales en el programa fiscal. Se espera que la primera ministra aclare en esa comparecencia quién reemplazará a Kwarteng y los medios locales especulan asimismo con que Truss anunciará la introducción de grandes rectificaciones en los planes fiscales.

Una de las medidas que se dan por hechas en la prensa británica es la subida del impuesto de sociedades del 19% al 25% el próximo año, algo que la jefa de Gobierno se había comprometido a no hacer.

Kwarteng había descartado este mismo jueves en una declaración a los medios desde Washington que se planteara dejar el cargo pese a las turbulencias generadas por el anuncio de sus medidas económicas, que obligaron al Banco de Inglaterra a intervenir con una recompra de deuda para evitar la quiebra de varios fondos de pensiones.

El Ejecutivo puso sobre la mesa recortes fiscales por valor de 45.000 millones de libras que no han convencido ni al entorno financiero ni al político y que, en términos de divisas, ha puesto a la libra contra las cuerdas. Truss ya se vio obligada a retirar en cuestión de días la propuesta para rebajar del 45 al 40 por ciento el impuesto sobre la renta para las grandes fortunas.

Algunos 'tories' piden ya la cabeza de la primera ministra y, según el periódico 'The Times', hay un plan en la sombra para sustituir a Truss por un tándem de líderes: los diputados Rishi Sunak y Penny Mordaunt, segundo y tercera en las últimas primarias conservadoras. Esta misma semana, la jefa de Gobierno descartó ante el Parlamento que tenga en mente adelantar las elecciones.