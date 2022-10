Julia Roberts comparte su secreto para tener un matrimonio duradero

Como alguien que lleva prácticamente toda su vida sumida en la vorágine de Hollywood, Julia Roberts sabe lo difícil que es mantener viva una relación. Ella ha visto deshacerse parejas que parecían destinadas a durar toda la vida pero, escarmentando en ojo ajeno, ella ha sabido mantener un matrimonio, el que le une al director de fotografía Daniel Moder, durante más de dos décadas.

Le conoció en el rodaje de The Mexican en 2001, al año siguiente pasaban por el altar y, desde entonces, han tenido tres hijos: los mellizos Phinnaeus Walter y Hazel Patricia, de 17 años, y a su hijo menor Henry Daniel, de 15. Ahora, en una entrevista con su compañero de reparto en Viaje al Paraíso, George Clooney, quien también lleva una larga relación con Amal Alamuddin, ha desvelado su secreto para tan longevo amor.

"Siempre digo lo mismo, y me mantengo firme en esto. El secreto es darse mucho cariño, en todos los sentidos", ha confesado la actriz de 54 años al portal de noticias E! Online sobre la importancia del contacto físico entre ambos, algo que ha aprovechado Clooney para bromear sobre que también es importante el físico.

"Bueno, esa es una respuesta muy buena. Yo diría lo mismo y, de hecho, también me enrollaría con Danny", ha asegurado el intérprete, quien tras la carcajada de Roberts ha admitido que con razón se mantienen "tan unidos". Asimismo, en un encuentro posterior con Access Hollywood han explicado ambos cómo han hecho para mantener su amistad.

Clooney confesó que lo que le encandiló de Julia fue que le hacia reír, mientras que ella le calificó como "todo un caballero" en su primer encuentro, de ahí que el periodista incidiera en si alguna vez hubo algo entre ellos o si tuvieron "una política de no-citas" para no arruinar su amistad "años y años antes" de las relaciones que tienen ahora.

"¿No salir el uno con el otro? ¡No creo ni que necesitáramos decirlo!", confesó la actriz, a lo que el actor explicó que nunca se dio y, además, de una forma muy orgánica: "O Julia siempre estaba en una relación, o era yo quien lo estaba. Así que fuimos afianzando la amistad. Así que nunca ha pasado nada, pero eso no quita que no haya sido divertido para nosotros. Vamos, que no creo que no haber salido haya sido realmente un problema".