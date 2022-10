El 'streamer' iShowSpeed, muy enfadado tras recibir comentarios racistas, decide terminar su directo: "A recoger algodón"

El youtuber iShowSpeed no deja de acumular titulares. Si normalmente es por su comportamiento surrealista en sus directos, muchas veces mostrando una ira descontrolada, esta vez ha sorprendido a tomar la mejor decisión ante una situación complicada.

A pesar de que llegaron a prohibirle jugar al Valorant por sus insultos machistas a otra compañera, sigue siendo muy popular en YouTube, donde tiene más de 11 millones de seguidores que parece que le adoran. Sin embargo, en uno de sus últimos directos recibió varios ataques que no le gustaron nada.

En un mensaje que acompañaba una donación de 5 dólares y 57 centavos, se podía ver como el usuario se llamaba "Speed es un recolector de algodón". Unas palabras a las que el creador responde "no puede ser que acabe de pasar esto".

IShowSpeed ended stream after a series of racist donationspic.twitter.com/iQjcAaaZDO — Dexerto (@Dexerto) October 12, 2022

Además, le escribe: "Me encanta tu contenido, me ayuda con los problemas de mi vida. Te quiero, tráeme un poco de algodón". Una referencia al pasado trabajo de los esclavos en Estados Unidos que Speed no quiso ni escuchar.

"No voy a soportar esto", declaró, mientras su directo desaparecía por completo. En vez de responder, decidió parar su emisión en YouTube que apenas llevaba dos horas de duración.

El resto de los espectadores le mandaron mensajes de apoyo al youtuber, que no ha vuelto a mencionar el incidente. No obstante, ha mostrado que las plataformas aún necesitan hacer más trabajo para limitar a los usuarios racistas que, tristemente, siempre han sido muy habituales en este tipo de ambientes.