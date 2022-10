Chanel Terrero, sobre 'Toke', la canción del Mundial de Fútbol: "Tiene mucha magia porque es la primera canción que compongo"

La cantante Chanel Terrero, representante de España en Eurovisión en la edición pasada, habló en rueda de prensa sobre Toke, la canción oficial de la Selección Española de Fútbol para el Mundial de Qatar, aunque no se adelantó el tema.

Se trata de "una canción que se escribió hace unos meses, pero no la escribimos por el Mundial. Tiene mucha magia porque es la primera canción que compongo, la primera con la que me metí en un estudio de grabación. Decidimos que fuera mi single y salió esta oportunidad", decía, pues en principio Toke no se escribió expresamente para el Mundial. No obstante, de entre las opciones disponibles de varias discográficas RTVE seleccionó esta canción.

"La letra no se ha cambiado, es la original, la compusimos el 17 de abril. Las cosas suceden así, se alinean", dice Chanel, pues la letra le va que ni pintada a la función de animar a la Selección según indicó, algo que no podrá saberse hasta el fin de semana, cuando en RTVE se empezarán a oír adelantos del tema.

"El espíritu de equipo es muy importante y la disciplina, algo que como bailarina, cantante y artista he vivido", aseguraba Chanel sobre los valores que comparte con el mundo del fútbol y de la Selección Española.

Ante la expectación del lanzamiento, que será oficialmente la noche del 24 al 25 de este mes, dice que siente "nervios 2.0" y que "no es igual que eurovisión, pero la sensación de masas es parecida".

La canción, por supuesto, tendrá videoclip y coreografía. "En esta canción está todo mi equipo de baile, preparad los cuádriceps. Tengo muchas agujetas, no puedo ni correr", bromeaba la cantante sobre lo intensos que son los movimientos de este tema .

Luis Rubiales, presidente de Real Federación Española de Fútbol, presente en el acto, le regaló a Chanel una camiseta de la Selección Española con su nombre, que la artista lució entusiasmada.