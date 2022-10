'El programa de Ana Rosa' visibiliza la homofobia de una 'coach' que ofrece el curso 'Camino hacia la heterosexualidad'

La homofobia es una de las grandes lacras del mundo e, incluso, existen personas que se anuncian como profesionales de la mente y ofrecen servicios con los que prometen hacer que las personas LGTBIQ+ pasen a ser heterosexuales.

Es el caso de Elena, quien se define a sí misma como coach profesional y ofrece el curso 'Camino hacia la heterosexualidad'. "Si tú eres una persona que experimenta sentimientos homosexuales no deseados, este curso es para ti", asegura la mujer.

Así, Elena asegura que su curso, que tiene un coste de 245 euros, servirá para arrojar "luz y esperanza a aquellas personas que lo sufren a nivel personal o familiar". En sus vídeos, la mujer muestra algunos vídeos en los que algunos 'pacientes' aseguran haber conseguido una gran satisfacción con el curso.

Pese a que la Comunidad de Madrid le impuso una sanción, que ella trató de pagar mediante donaciones: "Te pido tu aportación económica que me permita continuar en esta defensa de nuestros derechos fundamentales y poder hacer frente a la sanción impuesta". En menos de una semana, logró recaudar todo el dinero para pagar la multa. Ahora, se enfrenta a una sanción administrativa y una multa de hasta 45.000 euros. "De nosotros depende que nuestra libertad no sea pisoteada", afirma Elena.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha contactado con Saúl Castro, presidente de 'No es terapia' y abogado LGTBIQ+, quien ha apuntado que "Elena Lorenzo lo que hace es aprovecharse de los miedos y la homofobia que tienen muchas personas": "Ella se refiere a la homosexualidad como un síntoma de que algo está mal y no se ha madurado correctamente la identidad de las personas y, según su discurso, dice que puede sanar la identidad completa de la persona a través de sus técnicas".

Saúl ha destacado que Elena asistió, en la década de 2010, a un foro de las familias al que también asistió Richard Cohen, gurú de las terapias de conversión: "Cohen ha publicado muchos libros que aún se pueden comprar en FNAC o Amazon". De la misma manera, el abogado ha apuntado que "en ninguna disciplina de la psicología se permite ni es posible tratar la homosexualidad para curarla".

Finalmente, Joaquín Prat no ha podido evitar mostrar su indignación con este tipo de cursos y, entre risas e irónicamente, ha sentenciado: "Saúl, avísame cuando haya terapias para trabajar con personas heterosexuales que queramos dejar de serlo". Saúl ha destacado: "Yo lo digo siempre, ¿por qué no se ofrecen este tipo de terapias para dejar de ser heterosexuales? Porque no es posible. Si se ofrecen para los homosexuales, se pone de manifiesto que hay una discriminación que nos tiene en el punto de mira para cambiar algo que es absolutamente natural".