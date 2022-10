Ibai Llanos reflexiona sobre su futuro y deja escapar que puede dejar Twitch: "YouTube para 'streamear' está muy bien"

Están siendo unos días de lo más movidos para Ibai Llanos a nivel profesional. Tras casi una semana en Nueva York cerrando tratos sobre su equipo de eSports, KOI, vuelve a España para viajar en unos días a París a retransmitir la gala del Balón de Oro. Entre medias, parece que está negociando con Twitch su futuro en la plataforma.

El streamer vasco lo lleva avisando desde hace meses: su contrato de partner exclusivo con la empresa de Amazon, donde estaba estipulado el porcentaje de dinero que gana con las suscripciones, finaliza este 2022.

Este es el momento de volver a sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo entre lo que ambas partes implicadas desean. Aunque al principio parecía que no había problema, ya que Llanos había hablado de su cariño por Twitch, los últimos polémicos cambios de la compañía le separan más de la marca.

Por eso, en uno de sus últimos directos por las calles de Estados Unidos, en los que revelo que quedaban apenas semanas para el fin del contrato, muchos han visto en sus palabras sospecha de que pueda decidir dar un cambio en su carrera.

"Tengo que decidir en que plataforma streamear en los próximos años", ha comentado: "El acuerdo con Twitch se acaba en las próximas semanas y vamos a ver qué hago".

"Yo sí que quiero seguir streamendo un par de años más, como mínimo", ha añadido, tranquilizando a sus seguidores: "Tengo muchas cosas que todavía no he hecho, me lo sigo pasando bien y además hay mucha gente agradecida. Tengo que decidir que quiero hacer con mi vida en los próximos años, como enfocarlo".

Estas palabras se parecen a las de AuronPlay, que en los últimos meses también parece que ha estado reflexionando sobre su final, en general, como streamer. Ambos están indecisos sobre qué rumbo tomar con su carrera de creador de contenido. Al contrario de El Rubius, que recientemente ha declarado que él hará directo durante muchos años más.

"Hay cosas de Twitch que me gustan mucho, otras que no me gustan tanto", ha concluido, aún indeciso: "Nunca será por una cuestión económica, pero es cierto que YouTube es una buena plataforma para streamear". Para el vasco, su futuro está en KOI y asegura que con el equipo de eSports se podría asegurar el futuro.