La tajante respuesta de un hombre en 'El Intermedio' a aquellos que se niegan a usar el transporte público

Desde hace años, el debate sobre la reducción de tráfico en la lucha contra la contaminación siempre está a pie de calle. Por eso mismo, la periodista Thais Villas, para su sección Hablando se enciende la gente de El Intermedio, viajó hasta el centro de Madrid para ver qué opina la gente al respecto.

Durante la aventura de la reportera en la calle, un hombre dio una tajante y anecdótica respuesta a aquellos que se niegan a coger el transporte público para acabar con la contaminación que envuelve a las grandes ciudades.

Villas, para poner entre la espada y la pared a los entrevistados, aseguró: "Bueno, pero hay gente a la que el transporte público no le va bien, no lo puede coger, le cansa... ¿Entonces qué hacemos?".

Ante esa posibilidad, el hombre fue claro. "Pues que no salga de casa", afirmó, mientras otra mujer mostró su enfado: "No, no, eso sí que no". A esa opinión se unió otra señora que planteó su problema, basado en la inaccesibilidad que tiene con el coche para llegar a los hospitales.

El hombre continuó defendiendo su postura y, para ello, quiso dejar claro lo que significan esas restricciones de tráfico. "Nos ha preguntado si se restringe o no. Restringir no es prohibir", aseguró.