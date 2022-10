Victoria Beckham explica por qué se ha quitado los tatuajes en honor a su marido

Fue a finales de septiembre cuando se dispararon los rumores de crisis entre Victoria y David Beckham porque los fans de la empresaria y diseñadora de 48 años se dieron cuenta de que en su última aparición los tatuajes que se hizo en honor a su marido habían desaparecido de su piel, completamente borrados. Pero todo tiene su explicación.

La exintegrante de las Spice Girls, que ha venido quitándose varios tatuajes en los últimos años, pero nunca hasta ahora el que tenía en su muñeca y que eran las siglas 'DB' del que fuera futbolista de Real Madrid y Manchester United, ha concedido una entrevista al programa Today de la NBC y ha explicado los motivos detrás de su decisión.

"Tenía esos tatuajes hechos desde hace mucho tiempo y la verdad es que no eran especialmente delicados", ha confesado Victoria, que a continuación ha explicado que, en comparación, los que cubren al propio David Beckham o a sus hijos son tatuajes "preciosos".

"Los míos eran un poco gruesos y a veces me sangraban un poco. Por decirlo así, no eran tan bonitos. Sencillamente, no se veían tan bien [como los de su marido e hijos]. No significa nada más que eso", ha confesado la diseñadora de moda, que además se ha quejado del papel de los tabloides.

"Los medios comenzaron a especular si iba a dejar a mi marido. Por supuesto que no. Solo estaba un poco harta de ese tatuaje. Tan simple como eso", ha agregado Victoria Beckham, quien además ha aprovechado la ocasión para despejar otras incógnitas y polémicas que han rodeado a su familia. En especial, si es verdad que tiene una mala relación con su más reciente nuera, Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Bekcham.

"Fue una boda preciosa. Como madre, ver a mi hijo tan feliz, significa mucho", ha agregado, dejando entrever, además, que lo que ella busca es no perder contacto con su hijo a pesar de que ahora esté casado: "Se trata de intentar ser una familia unida y de tener las líneas de comunicación siempre abiertas. Nunca puedes ir dando consejos, porque tus hijos tienen que aprender de la vida por sí mismos, pero sí que tienes que estar ahí".