'Bloggers' de comida "con aperitivo de bochorno", así ve Pantomima Full a los 'influencers' de gastronomía

El dúo cómico Pantomima Full se ha insipirado en los muchos influencers que en redes sociales se dedican a hacer comentarios, críticas o vídeos relacionados con restaurantes y gastronomía y han creado una parodia sacándole punta a sus clichés.

El personaje del vídeo tiene una especie de canal ficticio llamado Las cenazas del tenazas y en esta ocasión intenta recomendar un restaurante que acaba de abrir. La efusividad excesiva del blogger hace que el primer rótulo del vídeo diga: "De aperitivo: bochorno".

Las ansias por comer hacen que consideren al bloguero, interpretado por Rober Bodegas, un "muerto de hambre", para el que todo tiene "pintaza" y que pide comida sencilla, porque es un "sibarita de menú infantil".

"Cremosa", "potente", "riquísimo"... son algunas de las cosas más que manidas que el personaje dice sobre lo que prueba, porque, según otro de los rótulos solo "maneja tres adjetivos".

Como es un probador de tartas de queso y no es capaz de decirdirse por una o por otra, aseguran que es un experto que "domina el Philadelphia".

Al final se revela el fondo del vídeo: "A mí no me cobran porque les hago la promo, pero el precio está muy bien para lo que he comido", dice el supuesto bloguero de gastronomía.